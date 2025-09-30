    Mundial 2026

    Aaron Ramsey vuelve a convocatoria con Gales tras actuaciones con Pumas

    El histórico jugador galés de Pumas tiene un compromiso vital de por medio.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Ojo, Pumas. Desde Europa voltean a ver a Ramsey

    Aaron Ramsey, jugador de Pumas, fue convocado a la Selección de Gales para encarar la Fecha FIFA de octubre y que será crucial para el conjunto británico.

    Ramsey regresa de hecho a una lista de convocados después de que estuviera ausente en la Fecha FIFA de septiembre y ahora, tras sus actuaciones con Pumas, es tomado en cuenta de nueva cuenta en la Selección de Gales.

    PUBLICIDAD

    Aaron Ramsey es un histórico de la Selección de Gales y ahora, los 'Dragones' se enfrentarán en la próxima Fecha FIFA a Inglaterra en Wembley en un partido amistoso.

    Además, Gales hará frente a Bélfica en Cardiff para las Eliminatorias de Europa rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en un duelo dramático ya que ambas escuadras están igualadas en puntos (10) y detrás de Macedonia del Norte (11).

    Aaron Ramsey ha disputado seis partidos en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, de los cuales, tres de esos partidos han sido como titular. Hasta el momento, lleva un gol en el futbol mexicano.

    Más sobre Mundial 2026

    2 min
    Jesús Corona da su veredicto sobre la portería de México para el Mundial 2026

    Jesús Corona da su veredicto sobre la portería de México para el Mundial 2026

    1 min
    FIFA presenta en evento público a Mapple, Zayu y Clutch, mascotas del Mundial 2026

    FIFA presenta en evento público a Mapple, Zayu y Clutch, mascotas del Mundial 2026

    2 min
    Se revelan las mascotas del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá

    Se revelan las mascotas del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá

    2 min
    Las mascotas de los Mundiales de México 1970 y 1986: Juanito y Pique

    Las mascotas de los Mundiales de México 1970 y 1986: Juanito y Pique

    1 min
    Striker, el perro que revivió la tradición animalista en los Mundiales

    Striker, el perro que revivió la tradición animalista en los Mundiales

    Relacionados:
    Mundial 2026Inglaterra

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    Tráiler: Narcosatánicos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD