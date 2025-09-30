Aaron Ramsey vuelve a convocatoria con Gales tras actuaciones con Pumas

Aaron Ramsey, jugador de Pumas, fue convocado a la Selección de Gales para encarar la Fecha FIFA de octubre y que será crucial para el conjunto británico.

Ramsey regresa de hecho a una lista de convocados después de que estuviera ausente en la Fecha FIFA de septiembre y ahora, tras sus actuaciones con Pumas, es tomado en cuenta de nueva cuenta en la Selección de Gales.

Aaron Ramsey es un histórico de la Selección de Gales y ahora, los 'Dragones' se enfrentarán en la próxima Fecha FIFA a Inglaterra en Wembley en un partido amistoso.

Además, Gales hará frente a Bélfica en Cardiff para las Eliminatorias de Europa rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en un duelo dramático ya que ambas escuadras están igualadas en puntos (10) y detrás de Macedonia del Norte (11).