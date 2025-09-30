Aaron Ramsey vuelve a convocatoria con Gales tras actuaciones con Pumas
El histórico jugador galés de Pumas tiene un compromiso vital de por medio.
Aaron Ramsey, jugador de Pumas, fue convocado a la Selección de Gales para encarar la Fecha FIFA de octubre y que será crucial para el conjunto británico.
Ramsey regresa de hecho a una lista de convocados después de que estuviera ausente en la Fecha FIFA de septiembre y ahora, tras sus actuaciones con Pumas, es tomado en cuenta de nueva cuenta en la Selección de Gales.
Aaron Ramsey es un histórico de la Selección de Gales y ahora, los 'Dragones' se enfrentarán en la próxima Fecha FIFA a Inglaterra en Wembley en un partido amistoso.
Además, Gales hará frente a Bélfica en Cardiff para las Eliminatorias de Europa rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en un duelo dramático ya que ambas escuadras están igualadas en puntos (10) y detrás de Macedonia del Norte (11).
Aaron Ramsey ha disputado seis partidos en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, de los cuales, tres de esos partidos han sido como titular. Hasta el momento, lleva un gol en el futbol mexicano.