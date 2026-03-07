Julián Quiñones Julián Quiñones gol con Al Qadisiya vs. Al-Kholood EN VIVO: goles, resumen y resultado del partido El delantero mexicano abrió el marcador a los dos minutos de juego.

Video Quiñones anota doblete en victoria de Al Qadisiya de la Liga de Arabia Saudita

Julián Quiñones regresa a la acción en la Liga de Arabia Saudita con la mira puesta en la tabla de goleo y un posible lugar en el Mundial de 2026 con la Selección Mexicana.

El goleador mexicano tardó apenas dos minutos en abrir el marcador con Al Qadisiya ante Al-Kholood. Quiñones anticipó el marcaje de los defensas centrales corriendo a primer poste para rematar de primera intención un servicio al corazón del área.

PUBLICIDAD

Con su anotación, Quiñones llega a 23 goles en la temporada hasta el momento, es decir, dos goles más que Cristiano Ronaldo y uno menos que el actual líder de goleo Ivan Toney.

Sin embargo, la alegría duró poco para el equipo de Quiñones, ya que dos minutos después, Ramiro Enrique empató el encuentro. Pero cerca de la media hora, Mateo Retegui le devolvió la ventaja a Al Qadisiya.

QUIÑONES ANOTA DOBLETE CON AL QADISIYA

Pese al repentino empate, el equipo de Julián Quiñones no bajó los brazos y el mexicano se hizo presente nuevamente en el marcador al minuto 27 con un disparo cruzado para llegar a 23 goles en la temporada.

Quiñones selló el doblete al correr al espacio en un contragolpe de Naihtan Nández, quien filtró el balón entre los dos defensas centrales para que el mexicano disparara de primera intención con la parte interna de la pierna derecha.

Retegui también anotaría doblete en la recta final del partido para dejar el marcador 1-4 a favor de Al Qadisiya.

¿CUÁNTOS GOLES LLEVA JULIÁN QUIÑONES EN ARABIA SAUDITA?