Julián Quiñones Julián Quiñones sigue brillando y abre el 2026 con nuevo gol en la Liga de Arabia El delantero mexicano comenzó el 2026 de la mejor manera tras marcar el primer gol en el triunfo del Al-Qadisiya ante el Al -Riyadh.



Video ¡Vaya comienzo de año! Julián Quiñones vuelve a anotar en Arabia

Julián Quiñones comenzó el 2026 como terminó el 2025: con gol. El delantero mexicano abrió la cuenta este domingo en el triunfo del Al-Qadisiya por 4-0 sobre el Al -Riyadh, dentro de la Jornada 12 de la Liga de Arabia Saudita, para confirmar su gran momento en el arranque del nuevo año.

El exjugador de América, Atlas y Tigres fue determinante desde el silbatazo inicial. Apenas el árbitro dio la orden de arrancar, el conjunto local salió con intensidad y encontró recompensa de inmediato en los botines de Quiñones.

Con solo 15 segundos en el reloj, el atacante apareció en el área y definió con un remate colocado al poste del arquero, suficiente para firmar el 1-0 parcial y encaminar el partido a favor del Al-Qadisiya.

El tanto ratificó el olfato goleador del mexicano, quien atraviesa un presente dulce frente al arco rival. Con esta anotación, Quiñones alcanzó nueve goles en la actual temporada de la Liga saudí y 13 en el acumulado de todas las competencias.

El uruguyao Nahitan Nández, el italiano Mateo Retegui (de penal) y el saudí Turki Al-Ammar anotaron los otros goles del equipo donde milita Quiñones

Con este resultado, el Al Qadisiya llegó a 24 puntos tras 12 partidos y se colocó en el quinto sitio de la competencia, mientras su rival se quedó con ocho unidades en el sitio 16 del torneo.