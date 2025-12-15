    Al-Quadisiya

    Julián Quiñones se queda sin director técnico en la Liga Árabe

    Míchel González, que estuvo en la Liga MX como jugador y DT no seguirá dirigiendo al Al-Qadisiya, club donde milita e delantero mexicano.

    Video Julián Quiñones se queda sin DT, un viejo conocido de la Liga MX

    Al-Qadisiya, club en el que milita el delantero mexicano Julián Quiñones, anunció la salida de Míchel González, extécnico de Pumas en la Liga MX, como entrenador del primer equipo, decisión que fue oficializada mediante un comunicado difundido en sus redes sociales tras un proceso interno de evaluación encabezado por la directiva.

    El Al-Qadisiya Club ha llegado a un acuerdo para separar caminos con el entrenador del primer equipo masculino, Míchel González”, informó la institución saudí, que explicó que la determinación forma parte de una revisión planificada enfocada en los objetivos deportivos y estratégicos a largo plazo.

    La salida del técnico español se produce días después de la eliminación del equipo en la Copa de Arabia Saudita, el pasado 28 de noviembre, cuando Al-Qadisiya cayó ante Al Ahli en una definición por penales.

    En ese encuentro, Julián Quiñones fue uno de los jugadores más destacados al marcar uno de los goles del conjunto, confirmando su peso ofensivo dentro del plantel.

    En el torneo de liga, Al-Qadisiya ocupa actualmente el quinto lugar de la clasificación con 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y dos derrotas, un balance que mantiene al club en zona competitiva y con Quiñones como una de sus principales referencias en ataque.

    La directiva expresó su agradecimiento a Míchel González, que también estuvo en la Liga MX como jugador en el Atlético Celaya, y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado y anunció que ya trabaja en la designación de un nuevo entrenador, con el objetivo de asegurar una transición ordenada y mantener la estabilidad del proyecto deportivo en el que el atacante mexicano es una de las piezas clave.

