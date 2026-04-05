Julián Quiñones Julián Quiñones y Al Qadisiya vs. Al-Ettifaq: goles, resumen y resultado del partido de liga saudí El delantero arranca de titular pese a los minutos disputados con México en los amistosos.

Video Quiñones se convierte en líder de goleo en Arabia tras doblete de locura

Este domingo 4 de marzo, Julián Quiñones regresó a la acción con Al Qadisiya en la liga de Arabia Saudita para enfrentar y perder 3-2 a Al-Ettifaq tras haber sido convocado con la Selección Mexicana para los partidos amistosos de la fecha FIFA de marzo.

Julián Quiñones anotó doblete y empató en el liderato de goleo a Ivan Toney gracias a sus 26 goles en la temporada y de paso dejó atrás a Cristiano Ronaldo, quien regresó de su lesión marcando doblete con Al-Nassr.

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El marcador tardó en inaugurarse, pero finalmente lo hizo pasada la media hora de juego gracias a Julián Quiñones y su racha goleadora.

El delantero mexicano, con su gran olfato goleador, aprovechó un rebote en el área para empujar el balón luego de que el arquero tapara el disparo de Mateo Retegui, pero no pudiera rechazar a un costado.

Quiñones marcaba así su gol 25 en la temporada que lo mantienen en la lucha por el liderato de goleo en la recta final del torneo saudí de cara a la Copa del Mundo.

Pese al tanto de Quiñones, Al-Ettifaq logró emparejar el partido siete minutos después con gol de Jack Hendry y momentos posteriores a la expulsión de Mohammed del Al Qadisiya.

Las malas noticias continuaron para el equipo de Quiñones, que en apenas dos minutos de la segunda parte fue testigo de la remontada de Al-Ettifaq con el 2-1 cortesía de Moussa Dembélé.

La noche se vendría para Al Qadisiya con el tercer gol del rival tras un penal ejecutado por Wijnaldum. Sin embargo, Quiñones no bajó los brazos y logró recortar distancia con su doblete al minuto 87 para añadir dramatismo y empatar a Ivan Tone en el liderato de goleo con 26 tantos.

Nacho Fernández se encargó de empatar 3-3 el partido en tiempo de compensación para rescatar un punto muy valioso en la recta final de la temporada o, al menos, eso parecía, pero el tanto fue borrado de la pizarra y el equipo de Quiñones perdió tres puntos de oro en la recta final de la temporada.

Antecedentes Al-Ettifaq vs Al Qadisiya