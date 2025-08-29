Cristiano Ronaldo anota y el Al-Nassr comienza con goleada la Liga Árabe

Video Niño rompe en llanto al escuchar la 'felicitación' de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y su equipo, el Al-Nassr, comenzaron con pie derecho la Liga de Arabia Saudita pues vencieron por 5-0 en su visita al Al-Taawoun, un choque donde el luso marcó su primer tanto de la presente campaña.

Muy temprano, a los 7 minutos, el también portugués Joao Félix, gran figura del partido, marcó el primer tanto para el equipo de CR7 tras una asitencia de Angelo Gabriel.

El conjunto local, donde juega el colombiano Roger Martínez, ex jugador del América, buscó el empate en la primera parte pero no lo logró.

Por si fuera poco, al inicio de la segunda mitad, CR7 anotó su primer tanto en la presente edición de la Liga Árabe. Fue de pena máxima, a los 54 minutos, cuando el exjugador de Juventus, Real Madrid y Manchester United anotó el segundo tanto para su equipo.

Cristiano llegó ahora a 940 goles en su carrera: alcanzó 450 goles con el Real Madrid, 145 con el Manchester United, 101 con la Juventus y ahora llegó a 101 con el Al Nassr, además de ser el máximo goleador histórico a nivel selecciones (en este caso, con Portugal).

Un par de minutos más tarde, el Al Nassr aumentó su ventaja con un tanto del francés Kingsley Coman y posteriormente, de nueva cuenta, Joao Félix se hizo presente con dos tantos para decretar el 5-0 definitivo.