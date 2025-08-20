Jorge Jesus, técnico del Al-Nassr, lanzó unas duras palabras sobre Cristiano Ronaldo al asegurar que en Portugal no es valorado como en el resto del mundo.

Tras calificar a la Final de la Supercopa de Arabia Saudita, el entrenador portugués se dijo orgulloso de entrenar por primera vez a CR7, pero lamentó que en su país desmeritan la legendaria carrera que ha logrado en los últimos 20 años.

“Ronaldo es un jugador legendario. Es soberbio. Es completamente diferente a cualquier otro jugador en cuanto a su rendimiento en el campo y es un profesional. Como entrenador, conozco todas esas características. Es el mejor del mundo. Así que no tengo ninguna duda, ni nadie duda, de que Cristiano es el mejor del mundo.

“En Portugal, desconocemos el valor de Ronaldo a nivel mundial. No lo apreciamos realmente. Como portugués, estoy muy orgulloso de ser el entrenador de Ronaldo, sobre todo porque es un profesional”, señaló Jorge Jesus.

Además, el técnico portugués confía en que Cristiano Ronaldo, con 40 años, por fin gane su primer título con el Al-Nassr este sábado 23 de agosto cuando enfrenten al Al-Ahli en la Final de la Supercopa de Arabia Saudita.

“No tengo ninguna duda de que está aquí para ayudar al Al-Nassr a ganar títulos, ese es nuestro principal objetivo para esta temporada”, añadió.

Desde que llegó al Al-Nassr en enero del 2023, Cristiano Ronaldo registra 93 goles y 20 asistencias en 106 partidos disputados.