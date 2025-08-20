    Cristiano Ronaldo

    ¡Cristiano Ronaldo recibe duro revés! "En Portugal no lo apreciamos realmente"

    Jorge Jesus, técnico del Al-Nassr, lamentó que en su país no se le valore como en el resto del mundo.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Duras palabras a Cristiano! “En Portugal no lo apreciamos realmente”

    Jorge Jesus, técnico del Al-Nassr, lanzó unas duras palabras sobre Cristiano Ronaldo al asegurar que en Portugal no es valorado como en el resto del mundo.

    Tras calificar a la Final de la Supercopa de Arabia Saudita, el entrenador portugués se dijo orgulloso de entrenar por primera vez a CR7, pero lamentó que en su país desmeritan la legendaria carrera que ha logrado en los últimos 20 años.

    PUBLICIDAD

    “Ronaldo es un jugador legendario. Es soberbio. Es completamente diferente a cualquier otro jugador en cuanto a su rendimiento en el campo y es un profesional. Como entrenador, conozco todas esas características. Es el mejor del mundo. Así que no tengo ninguna duda, ni nadie duda, de que Cristiano es el mejor del mundo.

    “En Portugal, desconocemos el valor de Ronaldo a nivel mundial. No lo apreciamos realmente. Como portugués, estoy muy orgulloso de ser el entrenador de Ronaldo, sobre todo porque es un profesional”, señaló Jorge Jesus.

    Además, el técnico portugués confía en que Cristiano Ronaldo, con 40 años, por fin gane su primer título con el Al-Nassr este sábado 23 de agosto cuando enfrenten al Al-Ahli en la Final de la Supercopa de Arabia Saudita.

    “No tengo ninguna duda de que está aquí para ayudar al Al-Nassr a ganar títulos, ese es nuestro principal objetivo para esta temporada”, añadió.

    Desde que llegó al Al-Nassr en enero del 2023, Cristiano Ronaldo registra 93 goles y 20 asistencias en 106 partidos disputados.

    Video CR7 sacrifica su gol 100 para asistir a Joao Félix en la Supercopa

    Más sobre Cristiano Ronaldo

    1 min
    Otra estrella de Portugal se une a Cristiano en el Al-Nassr

    Otra estrella de Portugal se une a Cristiano en el Al-Nassr

    1 min
    Cristiano Ronaldo domina los premios de la temporada en Arabia Saudita

    Cristiano Ronaldo domina los premios de la temporada en Arabia Saudita

    2 min
    El nuevo director técnico del Al Nassr al que Cristiano invitó

    El nuevo director técnico del Al Nassr al que Cristiano invitó

    1 min
    Cristiano Ronaldo y las escandalosas cifras del contrato más grande en la historia del deporte

    Cristiano Ronaldo y las escandalosas cifras del contrato más grande en la historia del deporte

    1 min
    Cristiano Ronaldo toma decisión sobre su continuidad con Al-Nassr

    Cristiano Ronaldo toma decisión sobre su continuidad con Al-Nassr

    Relacionados:
    Cristiano RonaldoAl-NassrJorge Fernando Pinheiro de JesusPortugal

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    Tráiler: Algo azul
    Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD