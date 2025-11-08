Cristiano Ronaldo marca y el Al-Nassr sigue con paso perfecto en Liga Árabe

Con un nuevo gol de Cristiano Ronaldo, el Al-Nassr sumó su octava victoria consecutiva en la Liga Profesional Saudí tras imponerse este sábado por 3-1 al NEOM, resultado que refuerza su liderato y su condición de máximo favorito al título.

El conjunto dirigido por Jorge Jesús dominó desde el inicio, generando varias ocasiones claras con Sadio Mané, Kingsley Coman y el propio Cristiano como protagonistas. El Neom respondió con acciones aisladas, pero perdió por lesión a su referente ofensivo, Lacazette, antes del descanso.

La superioridad visitante se reflejó en el segundo tiempo. Angelo Gabriel abrió el marcador con un potente zurdazo tras un rechace, y poco después Cristiano amplió la ventaja desde el punto penal, tras una falta cometida sobre Joao Félix.

CR7 suma ahora 953 goles en su carrera y está 47 de la histórica cifra de los 1.000 tantos en su existosa trayectoria.

Con un jugador menos por la expulsión de Rodríguez, el Neom logró descontar por medio de Abdu, pero el propio Joao Félix sentenció con un disparo desde fuera del área.