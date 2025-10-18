    Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo falla penal pero marca golazo y celebra como Messi en Arabia

    El crack luso anotó el segundo tanto de su equipo que goleó por 5-1 al Al-Fateh en la Jornada 5 del torneo.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Cristiano Ronaldo.
    Imagen Abdullah Ahmed/Getty Images
    Cristiano Ronaldo.

    Cristiano Ronaldo falló un penal pero anotó un golazo y su equipo, el Al-Nassr, goleó por 5-1 al AlFateh en la Jornada 5 de la Liga de Arabia Saudita.

    El crack luso, que falló un cobro desde los 12 pasos al minuto 59 del partido cuando el marcador estaba igualado a un gol, se recuperó dos minutos más adelante y anotó el 2-1 con un espectacular remate desde fuera del área a toda la escuadar. Es la segunda pena máxima que falla el portugués, pues lo mismo le pasó en un partido de su selección ante Irlanda hace unos días.

    Cristiano festejó de una manera muy particular, pues se quitó la playera y la lanzó al público y poco después le mostró su número y nombre a la gente en la tribuna, recordando la polémica celebración de Messi jugando para el Barcelona en un Clásico ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

    Además de lo anterior, con el de este sábado, CR7 llegó a 949 tantos, quedando a 51 de la marca de los 1.000 goles.

    Pero aunque Cristiano brilló no fue la figura del partido. Ese honor le correspondió a su compatriota Joao Félix, quien se lució con un hat-trick. El otro tanto del Al-Nassr lo anotó el francés Kingsley Coman.

    Con el triunfo, el Al-Nassr llega a 15 puntos después de cinco partidos, manteniendo su marca perfecta en este inicio de la temporada y quedando como líder único de la Liga de Arabia Saudita.

    Relacionados:
    Cristiano RonaldoAl-NassrJoão FelixKingsley Coman

