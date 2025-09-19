    Al-Nassr

    Cristiano Ronaldo estalla y llama “idiota” a periodista por críticas a João Félix

    CR7 respaldó a su compatriota y compañero en Al Nassr, quien es cuestionado su nivel y por haber dejado el futbol europeo.

    Jaime Bernal
    El fichaje de João Félix por Al Nassr se prestó para diversas opiniones en el panorama futbolístico internacional, pues a sus 26 años dejó Europa tras un paso irregular por el Atlético de Madrid y otras cesiones para unirse al proyecto saudí donde comparte vestuario con Cristiano Ronaldo.

    Las críticas hacia el atacante portugués llegaron desde el pódcast brasileño Chuveirinho, donde uno de los panelistas cuestionó su nivel actual y puso en duda su futuro con la selección de Portugal.

    En mi opinión, João Félix ya no tendría lugar en la selección por el rendimiento mostrado en los últimos años”, señaló.

    Dicho comentario generó el enojo de Cristiano Ronaldo, figura de Al Nassr y capitán de Portugal, quien salió al cruce en defensa de su compatriota.

    A través de redes sociales, respondió directamente a la publicación del debate con un mensaje contundente.

    Los idiotas no entienden nada de futbol, pero aun así dan sus opiniones”, escribió el delantero, dejando clara su postura y mostrando apoyo a Félix, con quien ha forjado una buena relación desde su llegada a la Liga de Arabia Saudí.

