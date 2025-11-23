Cristiano Ronaldo llega a 954 goles con tremendo golazo de chilena

Video ¡Ya denle el Puskas! Cristiano llega a 954 goles con esta BRUTAL chilena

Cristiano Ronaldo, que visitó a Donald Trumpo en la Casa Blanca hace unos días, no para de sorprender y se hizo presente en el marcador este domingo en la victoria de su equipo, el Al-Nassr, por 4-1 sobre el Al-Khaleej en la Jornada 9 de la Liga de Arabia Saudita.

Cuando apenas restaban unos pocos segundos para terminar el encuentro, el atacante luso, que venía de ser expulsado cn su selección en las Eliminatoras de la UEFA rumbo al Mundial 2026, se levantó y de manera espectacular realizó una chilena para anotar el cuarto tanto de su equipo.

Con el de este domingo ya son 954 tantos los que suma CR7 en su exitosa y extensa carrera deportiva, quedando a solo 46 de la histórica cifra de 1,000 anotaciones.

Los dirigidos por Jorge Jesús empezaron ganando con un gol de Joao Félix a los 39 minutos y Wesley amplió el marcador tres minutos después.

Aunque en el inicio de la segunda parte Murad Al-Hawsawi logró el descuento para la visita, el senegalés Sadio Mané puso el 3-1 a los 77 para el equipo local.