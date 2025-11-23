    Al-Nassr

    Cristiano Ronaldo llega a 954 goles con tremendo golazo de chilena

    El crack luso anotó el último tanto en la goleada del Al-Nassr ante el Al-Khaleej cuando ya el juego estaba por finalizar.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Ya denle el Puskas! Cristiano llega a 954 goles con esta BRUTAL chilena

    Cristiano Ronaldo, que visitó a Donald Trumpo en la Casa Blanca hace unos días, no para de sorprender y se hizo presente en el marcador este domingo en la victoria de su equipo, el Al-Nassr, por 4-1 sobre el Al-Khaleej en la Jornada 9 de la Liga de Arabia Saudita.

    Cuando apenas restaban unos pocos segundos para terminar el encuentro, el atacante luso, que venía de ser expulsado cn su selección en las Eliminatoras de la UEFA rumbo al Mundial 2026, se levantó y de manera espectacular realizó una chilena para anotar el cuarto tanto de su equipo.

    PUBLICIDAD

    Con el de este domingo ya son 954 tantos los que suma CR7 en su exitosa y extensa carrera deportiva, quedando a solo 46 de la histórica cifra de 1,000 anotaciones.

    Los dirigidos por Jorge Jesús empezaron ganando con un gol de Joao Félix a los 39 minutos y Wesley amplió el marcador tres minutos después.

    Aunque en el inicio de la segunda parte Murad Al-Hawsawi logró el descuento para la visita, el senegalés Sadio Mané puso el 3-1 a los 77 para el equipo local.

    Con esta victoria el equipo de Cristiano Ronaldo y compañía sigue líder y con on marca perfecta después de lograr nueve triunfos en igual númro de partidos, sumando ahora 27 puntos, cuatro más que el Al-Hilal, su principal escolta en este momento.

    Más sobre Al-Nassr

    1 min
    Cristiano Ronaldo marca y el Al-Nassr sigue con paso perfecto en Liga Árabe

    Cristiano Ronaldo marca y el Al-Nassr sigue con paso perfecto en Liga Árabe

    1 min
    Cristiano Ronaldo no para de anotar y suma doblete con Al-Nassr

    Cristiano Ronaldo no para de anotar y suma doblete con Al-Nassr

    1 min
    Cristiano Ronaldo y Al Nassr eliminados de Copa del Rey por Al Ittihad

    Cristiano Ronaldo y Al Nassr eliminados de Copa del Rey por Al Ittihad

    1 min
    Cristiano Ronaldo llega a los 950 goles y el Al-Nassr gana en Liga árabe

    Cristiano Ronaldo llega a los 950 goles y el Al-Nassr gana en Liga árabe

    1 min
    Cristiano Ronaldo falla penal pero marca golazo y celebra como Messi en Arabia

    Cristiano Ronaldo falla penal pero marca golazo y celebra como Messi en Arabia

    Relacionados:
    Al-Nassr

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX