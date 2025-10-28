Video Benzema frena y elimina a CR7 de la Copa del Rey de Arabia

Cristiano Ronaldo y Al-Nassr fueron eliminados por Karim Benzema y Al Ittihad de los Octavos de Final de la Copa del Rey de Arabia Saudita celebrada en la capital Riad.

De esta forma, Al Ittihad frenó una racha ganadora de 10 partidos sin conocer la derrota en liga para Al-Nassr y el ímpetu goleador de Cristiano Ronaldo, quien hace algunos días había llegado a 950 goles en su carrera.

Al minuto 15, Al Ittihad armó un rápido contragolpe por la banda derecha encabezado por Diaby, quien al llegar a línea de fondo centró de manera perfecta a segundo poste donde Karim Benzema remató de primera intención pegado al palo del arquero para abrir el marcador.

Pero cerca de la media hora de juego, Al-Nassr generó un ‘latigazo’ encabezado por Cristiano Ronaldo, quien desde la banda centró buscando a algún compañero en el mar de gente en el área, pero un mal despeje de la defensa permitió que Angelo Gabriel se quedara con el rebote y, en dos tiempos, definiera al ángulo para el dramático 1-1.

Cuando el descanso se acercaba con la ventaja anímica para Al-Nassr tras el empate, una jugada de conjunto del Ittihad en tres cuartos de cancha dejó solo a Houssem Aouar en el área grande. Este condujo definió cruzado para vencer al arquero y retomar la ventaja para los suyos con el 2-1 definitivo.