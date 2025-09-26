    Al-Nassr

    Cristiano Ronaldo vuelve a marcar y el Al-Nassr logra triunfo clave

    Con un gol del crack portugués su equipo venció al actual campeón de la Liga árabe, el Al-Ittihad de Karim Benzema.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡‘El Bicho’ no para! CR7 vuelve a marcar y el Al-Nassr logra triunfo clave

    Cristiano Ronaldo anotó este viernes y su equipo, el Al-Nassr, venció como visitante por 0-2 Al-Ittihad, el actual campeón de la Liga de Arabia Saudita, un triunfo clave aunque apenas se han jugado cuatro jornadas en el certamen.

    Muy temprano abrió el marcador el equipo de Jorge Jesus, pues a los 9 minutos el senegalés Sadio Mané puso el 0-1 tras una buena habilitación del francés Kingsley Coman.

    PUBLICIDAD

    Y 25 minutos más tarde llegó el segundo tanto del juego. Mané metió un centro preciso y apareció Cristiano para superar a la defensa rival y sumar un nuevo gol en su exitosa carrera.

    CR7 suma ahora cuatro anotaciones en esta liga y ocho en lo que va de la temporada, contando la Supercopa saudí y las Eliminatorias con Portugal rumbo al Mundial 2026.

    Por si fuera poco, e n 2025 acumula ya 30 goles y ya alcanza los 946 en su carrera, quedando a 54 de su meta histórica: convertirse en el primer futbolista en llegar a los 1.000 tantos.

    Con la victoria de este viernes, el Al-Nassr es líder único de la Liga árabe con 12 puntos, tres más que su rival de hoy y que el Al-Taawoun.

    Más sobre Al-Nassr

    1 min
    Cristiano Ronaldo está imparable y anota doblete con el Al-Nassr

    Cristiano Ronaldo está imparable y anota doblete con el Al-Nassr

    1 min
    Cristiano Ronaldo estalla y llama “idiota” a periodista por críticas a João Félix

    Cristiano Ronaldo estalla y llama “idiota” a periodista por críticas a João Félix

    1 min
    Cristiano Ronaldo anota y el Al-Nassr comienza con goleada la Liga Árabe

    Cristiano Ronaldo anota y el Al-Nassr comienza con goleada la Liga Árabe

    1 min
    ¡Cristiano Ronaldo recibe duro revés! "En Portugal no lo apreciamos realmente"

    ¡Cristiano Ronaldo recibe duro revés! "En Portugal no lo apreciamos realmente"

    1 min
    Otra estrella de Portugal se une a Cristiano en el Al-Nassr

    Otra estrella de Portugal se une a Cristiano en el Al-Nassr

    Relacionados:
    Al-NassrCristiano RonaldoAl-IttihadSadio Mané

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    Premios Juventud 2025
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD