Cristiano Ronaldo vuelve a marcar y el Al-Nassr logra triunfo clave

Video ¡‘El Bicho’ no para! CR7 vuelve a marcar y el Al-Nassr logra triunfo clave

Cristiano Ronaldo anotó este viernes y su equipo, el Al-Nassr, venció como visitante por 0-2 Al-Ittihad, el actual campeón de la Liga de Arabia Saudita, un triunfo clave aunque apenas se han jugado cuatro jornadas en el certamen.

Muy temprano abrió el marcador el equipo de Jorge Jesus, pues a los 9 minutos el senegalés Sadio Mané puso el 0-1 tras una buena habilitación del francés Kingsley Coman.

PUBLICIDAD

Y 25 minutos más tarde llegó el segundo tanto del juego. Mané metió un centro preciso y apareció Cristiano para superar a la defensa rival y sumar un nuevo gol en su exitosa carrera.

CR7 suma ahora cuatro anotaciones en esta liga y ocho en lo que va de la temporada, contando la Supercopa saudí y las Eliminatorias con Portugal rumbo al Mundial 2026.

Por si fuera poco, e n 2025 acumula ya 30 goles y ya alcanza los 946 en su carrera, quedando a 54 de su meta histórica: convertirse en el primer futbolista en llegar a los 1.000 tantos.