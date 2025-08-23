Cristiano Ronaldo llega a insólita marca, pero pierde otra Final

Video La insólita marca que Cristiano Ronaldo alcanzó a sus 40 años

Cristiano Ronaldo volvió a alcanzar una marca brutal en el futbol mundial, una que ni siquiera está al alcance de Lionel Messi, y lo hizo con el Al Nassr en el partido de la Final de la Supercoba Saudí ante el Al Ahli.

El astro portugués anotó el primer gol del partido, suficiente para llegara 100 goles con el Al Nassr y, de esta forma, convertirse en el primer futbolista en la historia en alcanzar 100 goles o más en cuatro equipos distintos, ademas de su selección.

El histórico CR7 vuelve a cargar con un récord brutal en la historia del balompié, aunque una vez más, vuelve a quedarse en la orilla para alcanzar un título con su actual escuadra.

Al Nassr igualó 2-2 en tiempo reglar ante el Al Ahli en Hong Kong para que, después, perdiera en penales por 5-3 y se quedara sin levantar la Supercopa de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo alcanzó 450 goles con el Real Madrid, 145 con el Manchester United, 101 con la Juventus y ahora 100 con el Al Nassr, además de ser el máximo goleador histórico a nivel selecciones (en este caso, con Portugal).