    Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo llega a insólita marca, pero pierde otra Final

    El astro portugués logra otra marca que ni Messi ha podido conseguir, aunque sigue con las manos vacías con su actual equipo.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video La insólita marca que Cristiano Ronaldo alcanzó a sus 40 años

    Cristiano Ronaldo volvió a alcanzar una marca brutal en el futbol mundial, una que ni siquiera está al alcance de Lionel Messi, y lo hizo con el Al Nassr en el partido de la Final de la Supercoba Saudí ante el Al Ahli.

    El astro portugués anotó el primer gol del partido, suficiente para llegara 100 goles con el Al Nassr y, de esta forma, convertirse en el primer futbolista en la historia en alcanzar 100 goles o más en cuatro equipos distintos, ademas de su selección.

    PUBLICIDAD

    El histórico CR7 vuelve a cargar con un récord brutal en la historia del balompié, aunque una vez más, vuelve a quedarse en la orilla para alcanzar un título con su actual escuadra.

    Al Nassr igualó 2-2 en tiempo reglar ante el Al Ahli en Hong Kong para que, después, perdiera en penales por 5-3 y se quedara sin levantar la Supercopa de Arabia Saudita.

    Cristiano Ronaldo alcanzó 450 goles con el Real Madrid, 145 con el Manchester United, 101 con la Juventus y ahora 100 con el Al Nassr, además de ser el máximo goleador histórico a nivel selecciones (en este caso, con Portugal).


    Más sobre Cristiano Ronaldo

    1:26
    La insólita marca que Cristiano Ronaldo alcanzó a sus 40 años

    La insólita marca que Cristiano Ronaldo alcanzó a sus 40 años

    1 min
    Mourinho elige a Messi como el futbolista que más lo influenció en su carrera

    Mourinho elige a Messi como el futbolista que más lo influenció en su carrera

    1:24
    ¡Duras palabras a Cristiano! “En Portugal no lo apreciamos realmente”

    ¡Duras palabras a Cristiano! “En Portugal no lo apreciamos realmente”

    1 min
    Cristiano Ronaldo y el millonario acuerdo con Georgina en caso de separación

    Cristiano Ronaldo y el millonario acuerdo con Georgina en caso de separación

    1:17
    ¡Una locura! Esto vale el anillo de compromiso que dio CR7 a Georgina

    ¡Una locura! Esto vale el anillo de compromiso que dio CR7 a Georgina

    Relacionados:
    Cristiano RonaldoAl-Nassr

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD