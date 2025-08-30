Julián Quiñones 'responde' al Vasco y anota en inicio de la Liga árabe

Julián Quiñones marcó este sábado su primer gol de la temporada 2025-26 con su equipo, el Al-Qadisiya, que venció por 3-1 al Al-Najma en la Jornada 1 de la Liga de Arabia Saudita.

El gol del exdelantero del América, Atlas y Tigres llegó al minuto 45, cuando ya estaba por acabar la primera mitad, luego de una gran jugada personal del uruguayo Nahitan Nández, quien desbordó por la banda derecha y puso un centro por el piso que remató Quiñones en el área chica.

La anotación de Julián llega justo después de ser una de las principales ausencias en la convocatoria de la Selección Mexicana dada por Javier ‘Vasco’ Aguirre para los choques amsitosos ante Japón y Corea del Sur..

La cuenta para el Al-Qadisiya la abrió el italiano Mateo Retegui, quien a los 7 minutos puso el 1-0 con un gran cabezazo, y sobre el final selló la victoria con un tanto en el tiempo añadido.

El Al-Najma descontó al minuto 54 con una anotación de Ali Adnan, pero finalmente los locales se quedaron con el triunfo.

En su primera temporada con el club árabe, Quiñones tuvo una destacada actuación al ser el máximo goleador de su equipo con 25 anotaciones, 20 de ellas en la Liga y cinco en la Copa, y cinco asistencias.