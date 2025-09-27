Julián Quiñones marca y le da el triunfo a su equipo en la Liga árabe

Julián Quiñones volvió a anotar este sábado y su equipo, el Al-Qadisiya, le ganó por 0-1 al Al Fateh en la Jornada 4 de la Liga de Arabia Saudita.

PUBLICIDAD

Se jugaba el minuto 51 del partido cuando el delantero mexicano recibió un pelotazo largo de su compañero Musab Al-Juwayr y luego definió con un potente remate de zurda al ángulo superior izquierdo.

Con el de este sábado, ya son tres los goles que lleva Julián Quiñones en apenas cuatro jornadas de la Liga de Arabia Saudita, certamen en el que ha marcado en tres de sus cuatro encuentros esta campaña.

Aunque no fue tenido en cuenta para la última convocatoria de la Selección Mexicana, el exdelantero de Atlas y el América sigue buscando un cupo para estar en la Copa Mundo 2026 y lo demuestra con sus buenas actuaciones.