    Al-Quadisiya

    Julián Quiñones marca y le da el triunfo a su equipo en la Liga árabe

    El delantero mexicano anotó el úncio tanto para que el Al-Qadisiya venciera este sábado al Al-Fateh en la Liga árabe.

    Julián Quiñones volvió a anotar este sábado y su equipo, el Al-Qadisiya, le ganó por 0-1 al Al Fateh en la Jornada 4 de la Liga de Arabia Saudita.

    Se jugaba el minuto 51 del partido cuando el delantero mexicano recibió un pelotazo largo de su compañero Musab Al-Juwayr y luego definió con un potente remate de zurda al ángulo superior izquierdo.

    Con el de este sábado, ya son tres los goles que lleva Julián Quiñones en apenas cuatro jornadas de la Liga de Arabia Saudita, certamen en el que ha marcado en tres de sus cuatro encuentros esta campaña.

    Aunque no fue tenido en cuenta para la última convocatoria de la Selección Mexicana, el exdelantero de Atlas y el América sigue buscando un cupo para estar en la Copa Mundo 2026 y lo demuestra con sus buenas actuaciones.

    Con la victoria de este sábado, el Al-Qadisiya es segundo de la Liga árabe con 10 unidades, solamente superado por el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, quien también anotó esta fecha en el triunfo por 0-2 ante el Al-Ittihad de Karim Benzema.

