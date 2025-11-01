    Al-Quadisiya

    Julián Quiñones es baja con Al-Qadsiah y prende las alarmas en el Tri

    El delantero de la Selección Mexicana realizó unas publicaciones en sus redes que hacen pensar que sufre un lesión.

    Jaime Bernal
    Julián Quiñones encendió las alarmas en la Selección Mexicana luego de ausentarse este sábado del partido entre su equipo, el Al-Qadsiah, y el Al-Taawon, correspondiente a la Jornada 7 de Liga de Arabia Saudita, lo que ha despertado versiones sobre una posible lesión.

    Durante la semana, el delantero ya había generado incertidumbre tras publicar en redes sociales una serie de fotografías acompañadas por una frase en inglés que decía: “ volveré más fuerte (I'll come back stronger)”.

    La preocupación aumentó cuando el propio Al-Qadsiah informó en un breve mensaje que “ Julián no estará presente en el partido de hoy”, sin ofrecer mayores detalles sobre su situación física ni un posible tiempo de recuperación.

    De confirmarse una lesión, el exjugador del Atlas y América podría quedar fuera de los últimos compromisos de la Selección Mexicana en 2025, lo que representaría un golpe sensible para el combinado nacional.

    El momento de este percance no es el mejor, ya que Quiñones atraviesa una de sus mejores etapas. En su último encuentro, marcó un doblete en la victoria 3-1 sobre el Al-Hazm, y en la temporada acumula nueve goles en nueve partidos.

    Desde su llegada a Arabia Saudita, suma 42 encuentros con el Al-Qadsiah, en los que registra 34 anotaciones y ocho asistencias en 3,646 minutos disputados.

