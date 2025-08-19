Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, declaró que Lionel Messi es duda para enfrentar a Tigres este miércoles en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025.

El entrenador argentino fue cuestionado sobre el porqué Messi no entrenó este día en el Chase Stadium pese a que el fin de semana pasado regresó a las canchas con gol y asistencia ante LA Galaxy.

“Leo no entrenó con el grupo, entrenó diferenciado, un poco la misma situación que describí el otro día, que se sintió incómodo en lo que jugó, pero no está descartado, no te puedo decir si va a jugar o no, porque tiene que ver mucho con las sensaciones que él tenga”, declaró Mascherano.

Sobre Tigres, Mascherano destacó el equipo ofensivo que tiene Guido Pizarro y también advirtió a los suyos de la clase de jugador que es Ángel Correa, quien vive un gran momento al sumar cinco goles en sus primeros siete partidos con el conjunto regio.

Mascherano se pronuncia al fichaje de Gonzalo Piovi

Por otra parte, el técnico del Inter Miami reconoció que hay negociaciones avanzadas con Cruz Azul por el traspaso de Gonzalo Piovi, pero recalcó que no se puede dar por hecho.

“No lo voy a negar, lo de Gonzalo ha salido en todos lados y es algo en lo que está trabajando el club, de ahí a poder decir algo más, no, pero el club también está trabajando en otra opción, ofensiva, así es que veremos”, mencionó.

De acuerdo con información de Adrián Esparza, de TUDN, el Inter Miami pagará entre 7 y 7.5 millones de dólares a Cruz Azul por la transferencia de Gonzalo Piovi.