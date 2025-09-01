Sergio Busquets agrede a Obed Vargas con un puñetazo en su rostro

Video Las palabras de los papás de Obed Vargas, tras conquistar la Leagues Cup

El mexicano Obed Vargas se proclamó campeón de la Leagues Cup 2025 con el Seattle Sounders tras golear 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi y compañía.

La Final que se disputó en el Lumen Field de Seattle terminó en bronca y Obed Vargas estuvo involucrado en una riña tras el silbatazo final.

PUBLICIDAD

No solo Luis Suárez fue captado agrediendo a su rival con un escupitajo en el rostro, también Sergio Busquets fue visto dándole un puñetazo en la quijada de Obed Vargas.

Momentos atrás el mexicano tuvo una discusión con Luis Suárez quien intentó abrazarlo, pero Obed no se dejó y celebró la victoria de su equipo; en este momento fue donde llegó Busquets para atacar al mexicano que se tiró al césped.

Instantes después, ya cuando la situación estaba calmada, Obed Vargas fue captado intercambiando puntos de vista con Lionel Messi.

Posteriormente, el mediocampista mexicano de 20 años recibió su medalla de campeón y le dedicó a México su título de Leagues Cup.

También charló con TUDN donde le dejó un mensaje a Javier Aguirre para que sea tomado en cuenta con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.