Durante la Final de la Leagues Cup 2025, en la que se impuso Seattle Sounders sobre Inter Miami se dio un fenómeno muy inusual, muchos aficionados que se dieron cita en el Lumen Field, cambiaron su playera de Lionel Messi por una de Paul Rothrock.

A la vista de muchos, el suceso era inexplicable, ya que el intercambio, lejos de pensarse que se dio por la derrota de los comandados por Messi, tuvo lugar incluso antes de que se diera el silbatazo inicial entre ambas escuadras.

Sin embargo, el intercambio no obedeció a una decepción de los aficionados, sino a un apoyo al equipo local, el Seattle Sounders, orquestado previamente por la directiva del equipo y que, al parecer, se llevó al cabo con mucho éxito.

Previo a la Final de la Leagues Cup ante el Inter Miami, a través de sus redes sociales la directiva del Sounders lanzó una promoción que muchos decidieron tomar, la de un intercambio gratuito de la casaca de Lionel Messi por la de su jugador Paul Rothrock.

"En una muestra de apoyo al talento local y a la cultura futbolística de Seattle antes de una final internacional, Sounders FC anuncia con orgullo una promoción especial de intercambio de camisetas antes de la muy esperada final de la Leagues Cup 2025 de hoy entre Seattle e Inter Miami CF en Lumen Field.

Los aficionados que asistan al partido ahora tienen la oportunidad de intercambiar cualquier camiseta de Lionel Messi del Inter Miami CF por una de Paul Rothrock del Sounders FC, sin costo alguno, hasta agotar existencias".