Video Golazo y asistencia de Messi en su regreso con el Inter Miami

Inter Miami se levantó de una dolorosa derrota ante el Orlando City en la reanudación de la MLS tras el parón por la Leagues Cup y derrotó 3-1 al LA Galaxy con gol incluido de Lionel Messi.

El partido se disputó en el Chase Stadium, casa del Inter, en el que Sergio Busquets filtró un balón para Jordi Alba que definió dentro del área ante el arquero para el 1-0 a los 43 minutos de la primera parte.

Joseph Paintsil emparejó los cartones a los 59 minutos con una buena anotación para emparejar la pizarra, ese fue el momento para que Javier Mascherano hiciera ingresar a Lionel Messi, quien se había ausentado por una lesión muscular.

Leo fue el autor del segundo de las Garzas, al 84, la Pulga tomó el balón en tres cuartos de cancha y tras quitarse a un par de rivales sacó el zurdazo por abajo desde la media luna para batir al arquero angelino.

En la agonía del partido, el balón le llegó de Messi quien con un taquito asistió a Luis Suárez que fue certero y marcó el tercero de la noche en Miami para decretar la victoria.

Con este resultado, el Inter Miami está listo para recibir la visita de Tigres en la fase de los Cuartos de Final de la Leagues Cup, duelo que se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de agosto.