La final de la Leagues Cup 2025 entre Inter de Miami y Seattle Sounders terminó, lamentablemente, manchada por actos de violencia fuera del estadio de los ahora campeones del torneo.

Horas antes de que los equipos protagonizaran en la cancha una trifulca tras el silbatazo final, en la que el mexicano Obed Vargas fue agredido por Sergio Busquets, la violencia ya se había presentando en la afición.

PUBLICIDAD

Un videos que circula en redes sociales muestra una pelea campal entre aficionados de las Garzas y The Sounders en las inmediaciones del Lumen Field donde volaron todo tipo de objetos, desde conos de señalización, botellas y playeras hasta tablones.

El caos reinó durante varios minutos sin presencia alguna de miembros de seguridad privada del inmueble o de las autoridades locales.