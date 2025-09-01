    Inter Miami CF

    Afición de Inter Miami y Seattle Sounders pelean en Final Leagues Cup

    Lamentablemente, la violencia en la cancha se trasladó a la afición.

    ¡Inaceptable! Fans del Inter y Seattle protagonizan pelea campal

    La final de la Leagues Cup 2025 entre Inter de Miami y Seattle Sounders terminó, lamentablemente, manchada por actos de violencia fuera del estadio de los ahora campeones del torneo.

    Horas antes de que los equipos protagonizaran en la cancha una trifulca tras el silbatazo final, en la que el mexicano Obed Vargas fue agredido por Sergio Busquets, la violencia ya se había presentando en la afición.

    Un videos que circula en redes sociales muestra una pelea campal entre aficionados de las Garzas y The Sounders en las inmediaciones del Lumen Field donde volaron todo tipo de objetos, desde conos de señalización, botellas y playeras hasta tablones.

    El caos reinó durante varios minutos sin presencia alguna de miembros de seguridad privada del inmueble o de las autoridades locales.

    Esta lamentable escena se repitió tras la conclusión de la Final, primero cuando Luis Suárez encaró y escupió a un miembro del cuerpo técnico de Seattle, y después cuando ambas escuadras se agredieron durante varios minutos.

    ¡Inaceptable! Fans del Inter y Seattle protagonizan pelea campal

    Sergio Busquets agrede a Obed Vargas con un puñetazo en su rostro

    Las palabras de los papás de Obed Vargas, tras conquistar la Leagues Cup

    Cambian playera de Messi por la de Paul Rothrock en Final de Leagues Cup

    Obed Vargas dedica a México su victoria vs. Messi en Leagues Cup

