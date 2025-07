"Pero no me gusta y creo que lo van a modificar más adelante, es el competir contra rivales que no te enfrentas . Es muy injusto porque tú puedes ganar los tres partidos y quedas eliminado . Entonces, realmente eso habría que hacer grupos y eliminarse contra un rival directo como toda competencia que es así", aseguró.

"Entonces, no me parece que sea que sea bueno, porque tú compites contra un rival fantasma, que no lo puedes enfrentar porque no le puedes quitar puntos, no le puedes ganar directamente. Pero después lo otro está está todo muy bien", finalizó.