    Futbol

    Fallece trágicamente promesa del futbol femenino de los Estados Unidos

    La futbolista pasó seis semanas en terapia intensiva tras un accidente de tránsito.

    Por:
    TUDN.
    Video Muere trágicamente promesa del futbol femenino de Estados Unidos

    Lauren Turner, jugadora del equipo femenino de futbol de Cal State Fullerton, falleció trágicamente tras un accidente automovilístico.

    Así lo informó la propia universidad a través de sus redes sociales.

    PUBLICIDAD

    "El equipo femenino de futbol de los Titans lamenta profundamente anunciar el fallecimiento de Lauren Turner. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus padres, Christopher y Christine, y sus hermanas Nicolette y Victoria" se lee en la cuenta de X de la institución.

    Se supo, además, que Lauren falleció el viernes 7 de noviembre, luego de pasar seis semanas en cuidados intensivos tras de un accidente de tráfico.

    El percance lo describe la familia Turner en una campaña de GoFundMe: "El 27 de septiembre, mi querida hermana Lauren fue atropellada por un camión mientras conducía su patinete. Se encuentra en la UCI en estado crítico, luchando contra un traumatismo craneoencefálico grave".

    Lauren era estudiante de segundo año, la última vez que jugó con las Titans fue el 25 de septiembre contra UC Riverside informó la universidad en un comunicado.

    Se añade, también, que participó en 10 partidos esta temporada, ocho de ellos como titular. La campaña pasada, jugó 20 encuentros.

    Finalmente, se realizará una vigilia con velas en honor a Turner este miércoles 12 de noviembre por la tarde en el Titan Stadium convocado por el equipo femenino de Cal State Fullerton.

    Video Última hora: Estrella de la NFL, operado de cáncer testicular

    Más sobre Futbol

    1 min
    Foto de Messi en el Camp Nou supera foto de Cristiano Ronaldo campeón de Nations League

    Foto de Messi en el Camp Nou supera foto de Cristiano Ronaldo campeón de Nations League

    1 min
    Partidos de hoy martes 11 de noviembre: Termina la Jornada 3 del Mundial Sub-17

    Partidos de hoy martes 11 de noviembre: Termina la Jornada 3 del Mundial Sub-17

    2 min
    Gary Lineker reconoce y elogia a dos delanteros mexicanos de la Premier League

    Gary Lineker reconoce y elogia a dos delanteros mexicanos de la Premier League

    1 min
    Exentrenador del América desata polémica en Brasil por frase machista

    Exentrenador del América desata polémica en Brasil por frase machista

    2 min
    Partidos de hoy lunes 10 de noviembre: México en el Mundial Sub-17

    Partidos de hoy lunes 10 de noviembre: México en el Mundial Sub-17

    Relacionados:
    Futbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX