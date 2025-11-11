Video Muere trágicamente promesa del futbol femenino de Estados Unidos

Lauren Turner, jugadora del equipo femenino de futbol de Cal State Fullerton, falleció trágicamente tras un accidente automovilístico.

Así lo informó la propia universidad a través de sus redes sociales.

"El equipo femenino de futbol de los Titans lamenta profundamente anunciar el fallecimiento de Lauren Turner. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus padres, Christopher y Christine, y sus hermanas Nicolette y Victoria" se lee en la cuenta de X de la institución.

Se supo, además, que Lauren falleció el viernes 7 de noviembre, luego de pasar seis semanas en cuidados intensivos tras de un accidente de tráfico.

El percance lo describe la familia Turner en una campaña de GoFundMe: "El 27 de septiembre, mi querida hermana Lauren fue atropellada por un camión mientras conducía su patinete. Se encuentra en la UCI en estado crítico, luchando contra un traumatismo craneoencefálico grave".

Lauren era estudiante de segundo año, la última vez que jugó con las Titans fue el 25 de septiembre contra UC Riverside informó la universidad en un comunicado.

Se añade, también, que participó en 10 partidos esta temporada, ocho de ellos como titular. La campaña pasada, jugó 20 encuentros.

Finalmente, se realizará una vigilia con velas en honor a Turner este miércoles 12 de noviembre por la tarde en el Titan Stadium convocado por el equipo femenino de Cal State Fullerton.