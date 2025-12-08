    Liga MX

    Cruz Azul aterriza en Qatar para enfrentar a Flamengo en Copa Intercontinental

    La Máquina ha dejado atrás la eliminación ante Tigres y ya entrenó en Doha.

    Imagen @A_EsparzaOteo

    Cruz Azul ha dado vuelta a la página de la eliminación en la Liguilla y aterrizó este lunes en Qatar para disputar la Copa Intercontinental ante Flamengo.

    El conjunto de Nicolás Larcamón llegó a Doha con semblantes serios y mucho estilo, pero más que nunca con la presión y la exigencia de derrotar al cuadro brasileño, campeón de la Libertadores, y rescatar lo que resta del semestre.

    Tras su llegada a la capital catarí, La Máquina sostuvo su primera sesión de entrenamiento y, de acuerdo con Adrián Esparza, no contará con Andrés Montaño además de los lesionados Kevin Mier y Jesús Orozco Chiquete, quien sufrió una fractura en la semifinal.

    ¿CUÁNDO JUEGAN CRUZ AZUL Y FLAMENGO LA COPA INTERCONTINENTAL?

    El partido ante Flamengo, también conocido como el Derbi de las Américas que enfrenta al campeón de la Concacaf y al de Conmebol, se disputará el miércoles 10 de diciembre a las 11:00am, tiempo del centro de México, 12pm del Pacífico de Estados Unidos, en el Estadio Áhmad bin Ali.

    El ganador avanzará a la Copa Challenger, donde ya aguarda el Pyramids FC de Egipto.

    Cruz Azul logró su boleto a la Copa Intercontinental tras ganar la Copa de Campeones de la Concacaf en junio pasado al golear 5-0 a Vancouver Whitecaps en la final.

    Por su parte, Flamengo alzó el título de la Libertadores a finales de noviembre al derrotar 0-1 al Palmeiras en Lima, Perú.

