    Paris Saint-Germain

    PSG sufre en los penales, pero es campeón de la Copa Intercontinental

    El conjunto parisino gana por primera vez un certamen intercontinental a pesar de una tanda de penales desastrosa.

    Video ¡Qué sufrimiento! El último título internacional tiene héroe inesperado

    El Paris Saint Germain corona el 2025 como el mejor año de su historia, no solamente con el título de la UEFA Champions League, sino ahora, con el de la Copa Intercontinental de la FIFA.

    El conjunto parisino sufre, quizás de más ante el Flamengo, pero acaba por imponerse a la escuadra carioca con marcador en penales de 2-1, todo tras igualar en tiempo regular 1-1.

    De esta forma, el PSG vuelve a los cuernos de la luna después de perder el Mundial de Clubes 2025 en verano a manos del Chelsea y se reivindica con un 'Mengao' que plantó cara, como suele pasar en este tipo de encuentros, o como cuando la Copa Intercontinental tenía su linaje natural entre Sudamérica y Europa.

    Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador en el primer tiempo, cuando parecía que el partido parecía tomar un rumbo netamente europeo.

    Las cosas se complicaron en el complemento, no solo con el empate vía Jorginho desde los 11 pasos, también con un duelo que se tornó dramático en los últimos minutos, con el 'Mengao' aguantando sobre su arco.

    Llegó el tiempo extra y, después, los penales, una de las tandas más erráticas que podrían arse en el futbol dentro del Ahmad Bin Ali Stadium en Catar, pero que contó con el portero ruso Matvey Safonov como gran héroe en la tanda y el PSG vuelve a lo alto para acabar un 2025 de ensueño, a pesar de perder el Mundial de Clubes.

