Cruz Azul Copa Intercontinental: Willer Ditta rechaza condición de víctima de Cruz Azul ante Flamengo El defensa colombiano atendió a los medios a un día de la Copa Intercontinental.

A un día de la Copa Intercontinental entre Cruz Azul y Flamengo, el defensa de La Máquina, Willer Ditta, rechazó que su equipo llegue en plan de víctima ante el gigante del futbol sudamericano.

"No sé desde qué punto de vista dicen que somos víctima, nos vamos a enfrentar dos equipos de mucha categoría sabiendo que Flamengo hace muchísimos años viene siendo protagonista en Libertadores y torneos internacionales, en su liga también.

"Es un equipo de mucha jerarquía y nosotros simplemente enfocados en lo nuestro, tenemos jugadores también de mucha categoría para enfrentar el juego de la mejor forma".

DITTA DA LA VUELTA A LA PÁGINA TRAS ELIMINACIÓN EN LIGA MX

Willer Ditta agregó que la eliminación ante Tigres en las Semifinales de la Liga MX ha quedado atrás, pero servirá como una enseñanza para valorar el esfuerzo colectivo y la oportunidad de Cruz Azul para reconfortar a la afición.

"Imagínate todo lo que nos ha costado poder estar hoy acá, todo lo que hemos trabajado para poder estar aquí, es un torneo igual de serio, representar a México es muy importante y para las expectativas que tenemos como grupo también lo vemos de esa forma, dios quiera que podamos ganar y seguir avanzando".

El partido ante Flamengo, también conocido como el Derbi de las Américas que enfrenta al campeón de la Concacaf y al de Conmebol, se disputará el miércoles 10 de diciembre a las 11:00am, tiempo del centro de México, 12pm del Pacífico de Estados Unidos, en el Estadio Áhmad bin Ali.