Este lunes 1 de marzo se cumplirán dos meses de Sergio Ramos como agente libre y el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ya está cansado de que le pregunten por qué no se ha dado la renovación de contrato del defensa.

"Siempre me preguntan, es impresionante macho, qué más te voy a decir ahora, no sé, porque antes te estaba diciendo que nosotros pensamos en el partido de mañana. Respecto a tu pregunta, yo quiero que se arregle lo antes posible, a parte de eso, nada, mañana tenemos un partido", indicó el estratega del Real Madrid, quien no ocultó su hartazgo sobre el tema.