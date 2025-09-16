Real Madrid, con doblete de Mbappé, remonta y vence al Marsella

El Real Madrid logró una trabajada victoria 2-1 sobre el Olympique de Marsella en la Fase de Liga de la UEFA Champions League, en un duelo marcado por las lesiones, la polémica arbitral y el protagonismo de Kylian Mbappé.

El conjunto de Xabi Alonso inició con rotaciones, dejando a Vinícius en el banquillo y apostando por Rodrygo y el joven Franco Mastantuono en ataque. El choque arrancó con ritmo frenético: Mbappé rozó el gol con una chilena y Mastantuono estrelló un balón en el poste.

Sin embargo, un error de Arda Güler en la salida permitió a Mason Greenwood habilitar al estadouniudense Timothy Weah para el 0-1.

Pese a la desventaja, el Madrid fue superior y encontró el empate antes del descanso gracias a un penalti sobre Rodrygo, transformado por Mbappé (1-1). El francés volvió a ser decisivo en el tramo final.

La segunda parte bajó en intensidad y se complicó con la expulsión de Carvajal tras una polémica acción con Rulli. Con un hombre menos, el árbitro señaló otra pena máxima por mano dentro del área. Mbappé no falló y firmó el 2-1 definitivo.