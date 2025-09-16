    Real Madrid

    Real Madrid, con doblete de Mbappé, remonta y vence al Marsella

    Al conjunto blanco, que sufrió la expulsión de Dani Carvajal, no le sobró nada ante el conjunto francés en su debut.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Imagen Getty

    El Real Madrid logró una trabajada victoria 2-1 sobre el Olympique de Marsella en la Fase de Liga de la UEFA Champions League, en un duelo marcado por las lesiones, la polémica arbitral y el protagonismo de Kylian Mbappé.

    PUBLICIDAD

    El conjunto de Xabi Alonso inició con rotaciones, dejando a Vinícius en el banquillo y apostando por Rodrygo y el joven Franco Mastantuono en ataque. El choque arrancó con ritmo frenético: Mbappé rozó el gol con una chilena y Mastantuono estrelló un balón en el poste.

    Sin embargo, un error de Arda Güler en la salida permitió a Mason Greenwood habilitar al estadouniudense Timothy Weah para el 0-1.

    Pese a la desventaja, el Madrid fue superior y encontró el empate antes del descanso gracias a un penalti sobre Rodrygo, transformado por Mbappé (1-1). El francés volvió a ser decisivo en el tramo final.

    La segunda parte bajó en intensidad y se complicó con la expulsión de Carvajal tras una polémica acción con Rulli. Con un hombre menos, el árbitro señaló otra pena máxima por mano dentro del área. Mbappé no falló y firmó el 2-1 definitivo.

    El Madrid defendió con oficio los últimos minutos y sumó tres puntos clave en el Bernabéu.

    Más sobre UEFA Champions League

    1 min
    Juventus vs. Borussia Dortmund ofrecen un partidazo en la UEFA Champions League

    Juventus vs. Borussia Dortmund ofrecen un partidazo en la UEFA Champions League

    2 min
    Benfica vs. Qarabag, resumen y goles del partido de Champions League

    Benfica vs. Qarabag, resumen y goles del partido de Champions League

    1 min
    Tottenham gana con increíble oso y polémica en la Champions League

    Tottenham gana con increíble oso y polémica en la Champions League

    1:33
    ¡Nadie lo puede creer! Qarabag le está pegando al Benfica en Portugal

    ¡Nadie lo puede creer! Qarabag le está pegando al Benfica en Portugal

    1:17
    ¡Vaya susto! Qarabag había puesto el tercero, pero lo anularon

    ¡Vaya susto! Qarabag había puesto el tercero, pero lo anularon

    Relacionados:
    Real MadridOlympique de MarseilleMarseille

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: Papás por siempre
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD