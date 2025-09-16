Real Madrid, con doblete de Mbappé, remonta y vence al Marsella
Al conjunto blanco, que sufrió la expulsión de Dani Carvajal, no le sobró nada ante el conjunto francés en su debut.
El Real Madrid logró una trabajada victoria 2-1 sobre el Olympique de Marsella en la Fase de Liga de la UEFA Champions League, en un duelo marcado por las lesiones, la polémica arbitral y el protagonismo de Kylian Mbappé.
El conjunto de Xabi Alonso inició con rotaciones, dejando a Vinícius en el banquillo y apostando por Rodrygo y el joven Franco Mastantuono en ataque. El choque arrancó con ritmo frenético: Mbappé rozó el gol con una chilena y Mastantuono estrelló un balón en el poste.
Sin embargo, un error de Arda Güler en la salida permitió a Mason Greenwood habilitar al estadouniudense Timothy Weah para el 0-1.
Pese a la desventaja, el Madrid fue superior y encontró el empate antes del descanso gracias a un penalti sobre Rodrygo, transformado por Mbappé (1-1). El francés volvió a ser decisivo en el tramo final.
La segunda parte bajó en intensidad y se complicó con la expulsión de Carvajal tras una polémica acción con Rulli. Con un hombre menos, el árbitro señaló otra pena máxima por mano dentro del área. Mbappé no falló y firmó el 2-1 definitivo.
El Madrid defendió con oficio los últimos minutos y sumó tres puntos clave en el Bernabéu.