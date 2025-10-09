    Vinicius Jr.

    Incendio en la vivienda de Vini Jr. en Madrid causa temor

    Un incendio de origen eléctrico afectó este jueves la residencia del futbolista brasileño del Real Madrid.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Bombazo! Vinícius medita su adiós del Real Madrid

    Un incendio de origen eléctrico afectó este jueves por la mañana la residencia del futbolista del Real Madrid, Vinicius Junior, ubicada en la urbanización La Moraleja, en Alcobendas, sin que se registraran heridos ni intoxicados.

    El siniestro se originó alrededor de las 11:00 horas de Madrid en el falso techo de la sauna situada en el sótano de la vivienda. Dos dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid acudieron al lugar y lograron controlar el fuego antes de que se propagara, aunque la estancia resultó afectada y el humo alcanzó dos plantas del inmueble, que tuvo que ser ventilado por los equipos de emergencia.

    Según las primeras investigaciones, un fallo eléctrico sería la causa más probable del incidente. Los bomberos abandonaron la zona con la situación totalmente controlada.

    Vinicius Junior no se encontraba en su domicilio durante el suceso, ya que permanece concentrado en Seúl con la selección brasileña.

    Brasil, equipo que ahora dirige Carlo Ancelotti, enfrentará a Corea del Sur el 10 de octubre y a Japón el 14, en la última ventana internacional previa al regreso de la actividad en clubes.

