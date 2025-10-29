    Real Madrid

    Vinícius pide perdón a todos en Real Madrid, menos a Xabi Alonso

    El brasileño se disculpó por el berrinche que hizo al salir de cambio en el Clásico, pero excluyó a su entrenador.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Vinícius pide perdón al Real Madrid, pero se olvida de Xabi Alonso

    Tres días después del Clásico entre Real Madrid y Barcelona, Vincíus Jr. sorprendió lanzando un comunicado para pedir perdón a la afición merengue por el berrinche que hizo al salir de cambio al minuto 72 por Rodrygo.

    Además, Vini se disculpó con sus compañeros, club y presidente, sin embargo, el brasileño omitió a Xabi Alonso y su cuerpo médico, gesto que para muchos confirma la friccionada relación que hay entre el futbolista y entrenador.

    “Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.

    “Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”, escribió el brasileño en el comunicado que compartió por X.

    Luego de ser sustituido, Vinícius amenazó con irse del equipo y decidió irse directo a los vestidores despotricando y manoteando.

    Vinícius fue protagonista del Clásico por el partidazo que dio, por su berrinche y por su pelea de palabras con Lamine Yamal tras el silbatazo final.

    “A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa.

    “Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”, remató el brasileño.

    El Real Madrid se quedó con el Clásico en el Estadio Santiago Bernabéu tras vencer 2-1 al Barcelona con goles de Kylian Mbappé (22’) y Jude Bellingham (43’).

    Video Vinícius rompe el silencio tras pelea vs. Lamine Yamal y Barcelona

