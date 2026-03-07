    LaLiga

    Kylian Mbappé y Ester Expósito, ¿están saliendo?

    Ambos están en París y las imágenes que circulan han hecho arder las redes sociales.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Kylian Mbappé y Ester Expósito, ¿pareja?

    Kylian Mbappé y Ester Expósito, futbolista y actriz supér populares. Combinación perfecta para hacer arder las redes sociales. Y eso es justamente lo que ha pasado.

    El atacante del Real Madrid pasa unos días en París recuperándose de un esguince de rodilla, de recuperación aún incierta, y la actriz está en la ciudad Luz atendiendo una invitación de al Le Grand Dîner du Louvre, cena exclusiva con invitados internacionales parte de la Semana de la Moda de aquella urbe.

    PUBLICIDAD

    Más sobre LaLiga

    Kylian Mbappé y Ester Expósito, ¿pareja?
    1:17

    Kylian Mbappé y Ester Expósito, ¿pareja?

    La Liga
    LaLiga de España da a conocer su primera jornada retro de la historia
    1 mins

    LaLiga de España da a conocer su primera jornada retro de la historia

    La Liga
    ¡El futbol de España tendrá la primera ‘Jornada Retro’ de Europa!
    1:17

    ¡El futbol de España tendrá la primera ‘Jornada Retro’ de Europa!

    La Liga
    Real Madrid derrota a Celta de Vigo con gol afortunado de Valverde en LaLiga
    2:45

    Real Madrid derrota a Celta de Vigo con gol afortunado de Valverde en LaLiga

    La Liga
    Celta de Vigo vs. Real Madrid EN VIVO: goles, resumen y resultado Jornada 27 de LaLiga
    1 mins

    Celta de Vigo vs. Real Madrid EN VIVO: goles, resumen y resultado Jornada 27 de LaLiga

    La Liga
    LaLiga anuncia que habrá una jornada en la que los equipos tendrá uniforme retro
    1 mins

    LaLiga anuncia que habrá una jornada en la que los equipos tendrá uniforme retro

    La Liga
    Celta de Vigo escribe a Madonna para recuperar una playera que usó en uno de sus conciertos
    1:51

    Celta de Vigo escribe a Madonna para recuperar una playera que usó en uno de sus conciertos

    La Liga
    Celta escribe a Madonna para recuperar una playera que usó en uno de sus conciertos
    2 mins

    Celta escribe a Madonna para recuperar una playera que usó en uno de sus conciertos

    La Liga
    Barcelona tendrá de baja a Alejandro Balde y Jules Koundé, al menos cuatro semanas
    1 mins

    Barcelona tendrá de baja a Alejandro Balde y Jules Koundé, al menos cuatro semanas

    La Liga
    Barcelona tendrá de baja a Alejandro Balde y Jules Koundé, al menos cuatro semanas
    1:18

    Barcelona tendrá de baja a Alejandro Balde y Jules Koundé, al menos cuatro semanas

    La Liga

    Y la cuenta de X, @AQABABE los cachó juntos, les tomó fotos y los ha puesto en ojos de todos. Las imágenes mostradas enseña a los dos famosos muy juntitos y hasta acaramelados.

    La misma cuenta asegura que el 25 de febrero, en Madrid, también se vieron en el en el 'rooftop' del hotel Pullman de Madrid donde no pararon de darse de besos, asegura la cuenta.

    Además, se especula que unos fotos de la actriz en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel son con él seleccionado galo, aunque a él no se le ve el rostro.

    Ninguno de los dos ha confirmado o desmentido una posible relación hasta el momento.

    Tras confirmarse su lesión en la rodilla, Kylian Mbappé viajó a París para consultar especialistas e iniciar su tratamiento de recuperación en busca de volver a las canchas lo antes posible.

    Antes de su lesión, Mbappé tenía la mejor temporada de su carrera porque ha anotado 38 goles y dado seis asistencias en 33 partidos disputados con el Real Madrid.

    Video Lesión de Mbappé sería más grave, ¿está en riesgo el Mundial 2026?
    Relacionados:
    LaLigaReal MadridKylian Mbappé

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX