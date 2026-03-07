LaLiga Kylian Mbappé y Ester Expósito, ¿están saliendo? Ambos están en París y las imágenes que circulan han hecho arder las redes sociales.



Video Kylian Mbappé y Ester Expósito, ¿pareja?

Kylian Mbappé y Ester Expósito, futbolista y actriz supér populares. Combinación perfecta para hacer arder las redes sociales. Y eso es justamente lo que ha pasado.

El atacante del Real Madrid pasa unos días en París recuperándose de un esguince de rodilla, de recuperación aún incierta, y la actriz está en la ciudad Luz atendiendo una invitación de al Le Grand Dîner du Louvre, cena exclusiva con invitados internacionales parte de la Semana de la Moda de aquella urbe.

Y la cuenta de X, @AQABABE los cachó juntos, les tomó fotos y los ha puesto en ojos de todos. Las imágenes mostradas enseña a los dos famosos muy juntitos y hasta acaramelados.

La misma cuenta asegura que el 25 de febrero, en Madrid, también se vieron en el en el 'rooftop' del hotel Pullman de Madrid donde no pararon de darse de besos, asegura la cuenta.

Además, se especula que unos fotos de la actriz en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel son con él seleccionado galo, aunque a él no se le ve el rostro.

Ninguno de los dos ha confirmado o desmentido una posible relación hasta el momento.

Tras confirmarse su lesión en la rodilla, Kylian Mbappé viajó a París para consultar especialistas e iniciar su tratamiento de recuperación en busca de volver a las canchas lo antes posible.

Antes de su lesión, Mbappé tenía la mejor temporada de su carrera porque ha anotado 38 goles y dado seis asistencias en 33 partidos disputados con el Real Madrid.