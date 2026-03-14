LaLiga Obra de arte de Arda Güler y Real Madrid mantiene estela del Barcelona en LaLiga Un gol de más de media cancha adereza nuevo triunfo merengue en la máxima competición de España.

Video ¿Es el gol del año? Real Madrid regala obra de arte

El Real Madrid tuvo pocos problemas ante el Elche en un partido celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu dentro de LaLiga y que contó con un golazo que es ya candidato al premio Puskas a la mejor anotación del año.

Marcador de 4-1 a favor del conjunto merengue que, de esta forma, mantiene la estela del Barcelona en busca del liderato de LaLiga en España.

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Rüdiger abrió la cuenta en el primer tiempo con un rebote dentro del área y Federico Valverde extendió el marcador pocos minutos después.

Huijsen hizo oficial la goleada ya en el segundo tiempo y, de hecho, el Real Madrid 'hizo todos los goles', ya que Manuel Ángel puso el balón en su propia meta.