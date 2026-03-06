    Real Madrid

    Celta de Vigo vs. Real Madrid EN VIVO: goles, resumen y resultado Jornada 27 de LaLiga

    El equipo de Álvaro Arbeloa busco ganar en liga tras dos derrotas consecutivas.

    Por:Juan Regis
    Video Lesión de Mbappé sería más grave, ¿está en riesgo el Mundial 2026?

    Real Madrid visita al Celta de Vigo este viernes 6 de marzo como parte de la Jornada 27 de LaLiga desde el Estadio Abanca Balaídos.

    Al Real Madrid le urge sumar una victoria en el torneo local, donde no gana desde hace dos jornadas y la afición comienza a desesperarse ante el poco funcionamiento que ha mostrado el equipo.

    Un trinufo de visita ante el Celta serviría mucho para liberar la tensión en el cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa y motivar al equipo de cara al juego de Ida de Octavos de Final de Champions League ante Manchester City en el Santiago Bernabéu.

    El Madrid enfrenta días críticos tras darse a conocer una baja definitiva y otra de gran preocupación: la rotura de ligamentos de Rodrygo Goes y la incierta lesión de rodilla de Kylian Mbappé.

    CELTA DE VIGO VS. REAL MADRID: ALINEACIONES DEL PARTIDO JORNADA 27

    • T. Courtois
    • Ferland Mendy
    • Rudiger
    • Asencio
    • Trent Alexander-Arnold
    • Thiago Pitarch
    • Tchouameni
    • Valverde
    • Vinícius Jr.
    • Brahim Díaz
    • Arda Guler
    Real MadridCelta de VigoLaLiga

