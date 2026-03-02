    Real Madrid

    Real Madrid vs. Getafe EN VIVO: goles, resumen y resultado del juego de Jornada 26 de LaLiga

    El Madrid quiere olvidar el tropiezo ante Osasuna en la fecha pasada de LaLiga.

    Por:Juan Regis
    Manchester City vs. Real Madrid impondrá marca en Octavos de Final de Champions League


    El Real Madrid recibe al Getafe EN VIVO como parte de la Jornada 26 de LaLiga desde el mítico Estadio Santiago Bernabéu en la capital española.

    El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa quiere olvidar la derrota más reciente en la fecha pasada del torneo local ante Osasuna y mantenerse cerca del liderato comandado por el Barcelona, que les lleva 4 puntos de ventaja.

    El Real Madrid llega motivado, pero con algunas dudas tras la apretada clasificación a los Octavos de Final de la UEFA Champions League tras la polémica serie ante Benfica en el contexto de los insultos racistas contra Vinícius Jr.

    SORIA SE VISTE DE HÉROE
    El arquero de Getafe le tapó un mano a mano a Vinícius.

    GETAFE, CERCA DEL PRIMER GOL
    Trent Alexander-Arnold tapó un disparo a puerta que parecía vencer a Courtois.

    INICIA EL PRIMER TIEMPO
    Arranca el partido en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.

    SE GUARDA MINUTO DE SILENCIO
    Previo al arranque, jugadores y todo el estadio guardan un minuto de silencio en memoria de Santiago Aguado.

    ALINEACIÓN DEL REAL MADRID EN LA JORNADA 26 DE LALIGA

    • Courtois
    • Alaxander-Arnold
    • Rudiger
    • Alaba
    • Carreras
    • Pinar
    • Tchouameni
    • Valverde
    • Guler
    • Vinícius
    • Gonzalo García
