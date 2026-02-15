    Lamine Yamal

    Lamine Yamal preocupa a fans del Barcelona con extraña publicación en redes

    La desconcertante publicación aparece tres días después de la goleada al Barcelona en Copa del Rey.

    Por:Juan Regis
    Video Lamine Yamal desconcierta a todo Barcelona con extraña publicación


    Lamine Yamal ha desconcertado a todos los fanáticos del Barcelona días después de la goleada en contra ante Atlético Madrid que tiene a los culés con un pie fuera de la Copa del Rey.

    La joven estrella blaugrana compartió una desconcertante story donde se aprecia una foto con un pasaije nocturno de lo que podría ser la ciudad de Barcelona y un texto en miniatura del que solo se puede leer la primera oración de un mensaje mucho más extenso, pero ilegible.

    " Capítulo 1: mi abismo interno", se lee en la parte superior del texto que abre, " Me gustaría ser lo que todo mundo quiere que sea". El perfil de Lamine Yamal luce sin foto y la mayoría de sus fotografías antiguas han desaparecido dejando solo las más recientes.

    BARCELONA, CERCA DE LA ELIMINACIÓN EN COPA DEL REY

    Hace tres días, a media semana, el Barcelona cayó por goleada de 4-0 ante Atlético de Madrid en la semifinal de ida de la Copa del Rey, lo que significó un fuerte golpe para las aspiraciones del plantel de Hansi Flick y los fanáticos.

    Las críticas llovieron sobre Lamine Yamal a quien señalaron de no pesar en partidos importantes una semana después de que anotó en el compromiso de liga ante Mallorca.

    El Barcelona visita al Girona este lunes 16 de febrero con la intención de conseguir una victoria que los ayude a colocarse de líderes por encima del Real Madrid.

