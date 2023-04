Koeman alaba a Xavi, pero dice que la gente piensa distinto del Barça por caso Negreira

Y es que a Koeman, aún le duele cómo le echaron también a él del Barça: "¿Tomarme un café con Joan Laporta? Buff... me costaría. No quiero hablar del pasado. Yo ahora soy entrenador de Holanda y sigo con mi vida. Lo que pasó me hizo daño, pero el daño se pasa con el tiempo".