    Barcelona

    Barcelona confirma grave lesión de una de sus figuras y evalúa su recuperación

    El jugador sufrió la lesión tras un mal gesto en la rodilla durante la última práctica y comenzará un tratamiento conservador.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Síguenos en Google
    Video Oficial: Figura del Barça sufre grave lesión en la rodilla

    El FC Barcelona confirmó este domingo que el defensa Andreas Christensen presenta una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión sufrida de manera fortuita durante el entrenamiento del sábado.

    El internacional danés se sometió a diversas pruebas médicas para determinar el alcance del daño y, de acuerdo con el parte emitido por la entidad azulgrana, el futbolista evitará por ahora pasar por el quirófano, a la espera de evaluar su evolución clínica en las próximas semanas.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Barcelona

    Oficial: Figura del Barça sufre grave lesión en la rodilla
    1:15

    Oficial: Figura del Barça sufre grave lesión en la rodilla

    La Liga
    Laporta abre la puerta a un posible regreso de Messi al Barcelona
    1 mins

    Laporta abre la puerta a un posible regreso de Messi al Barcelona

    La Liga
    Lewandowski apunta a seguir pasos de Cuauhtémoc Blanco, dicen en Europa
    1 mins

    Lewandowski apunta a seguir pasos de Cuauhtémoc Blanco, dicen en Europa

    La Liga
    Barcelona derrotó al Osasuna con doblete de Raphinha y siguen líderes en LaLiga
    1 mins

    Barcelona derrotó al Osasuna con doblete de Raphinha y siguen líderes en LaLiga

    La Liga
    Raphinha salva a Barcelona del tropiezo ante Osasuna
    2:36

    Raphinha salva a Barcelona del tropiezo ante Osasuna

    La Liga
    Resumen Barcelona vs. Atlético de Madrid: goles, highlights y resultado partido LaLiga
    1 mins

    Resumen Barcelona vs. Atlético de Madrid: goles, highlights y resultado partido LaLiga

    La Liga
    Barcelona sufre ante un Alavés agurerrido en LaLiga
    1 mins

    Barcelona sufre ante un Alavés agurerrido en LaLiga

    La Liga
    Escándalo después de que el Real Madrid es acusado de que árbitros le favorecen
    2 mins

    Escándalo después de que el Real Madrid es acusado de que árbitros le favorecen

    La Liga
    Raphinha admite que la pasó muy mal durante su lesión
    1 mins

    Raphinha admite que la pasó muy mal durante su lesión

    La Liga
    Barcelona regresa al Camp Nou en medio de una emotiva fiesta blaugrana
    1 mins

    Barcelona regresa al Camp Nou en medio de una emotiva fiesta blaugrana

    La Liga

    Andreas Christensen tiene una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, producida de forma fortuita a raíz de un mal gesto durante la sesión de entrenamiento de este sábado. Tras las pruebas realizadas, se ha optado por un tratamiento conservador. El tiempo aproximado de recuperación dependerá de la evolución del jugador", dice el comunicado del club.

    La baja de Christensen se suma a la del centrocampista Pedro González ‘Pedri’, que tampoco jugará este domingo contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica por unas molestias en el isquiotibial.

    La ausencia de Christensen supone un nuevo contratiempo para el conjunto catalán, que acumula varias bajas sensibles en su plantilla.

    El técnico Hansi Flick tampoco podrá contar con Ronald Araujo, que continúa al margen del grupo, ni con Pablo Páez Gavira “Gavi”, aún en proceso de recuperación quirúrgica.

    Relacionados:
    BarcelonaFC BarcelonaLaLigaAndreas Christensen

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX