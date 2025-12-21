Barcelona Barcelona confirma grave lesión de una de sus figuras y evalúa su recuperación El jugador sufrió la lesión tras un mal gesto en la rodilla durante la última práctica y comenzará un tratamiento conservador.

Video Oficial: Figura del Barça sufre grave lesión en la rodilla

El FC Barcelona confirmó este domingo que el defensa Andreas Christensen presenta una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión sufrida de manera fortuita durante el entrenamiento del sábado.

El internacional danés se sometió a diversas pruebas médicas para determinar el alcance del daño y, de acuerdo con el parte emitido por la entidad azulgrana, el futbolista evitará por ahora pasar por el quirófano, a la espera de evaluar su evolución clínica en las próximas semanas.

PUBLICIDAD

“ Andreas Christensen tiene una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, producida de forma fortuita a raíz de un mal gesto durante la sesión de entrenamiento de este sábado. Tras las pruebas realizadas, se ha optado por un tratamiento conservador. El tiempo aproximado de recuperación dependerá de la evolución del jugador", dice el comunicado del club.

La baja de Christensen se suma a la del centrocampista Pedro González ‘Pedri’, que tampoco jugará este domingo contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica por unas molestias en el isquiotibial.

La ausencia de Christensen supone un nuevo contratiempo para el conjunto catalán, que acumula varias bajas sensibles en su plantilla.