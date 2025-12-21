    LaLiga

    Barcelona, con goles de Raphinha y Lamine, vence a Villarreal y sigue líder

    Los locales no supieron aprovechar sus grandes ocasiones y jugaron en inferioridad numérica desde el minuto 39.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Síguenos en Google
    Video Barça, ‘campeón de invierno’: Vence a Villarreal gracias Raphinha y Lamine

    El Barcelona se impuso este domingo por 0-2 al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, en un partido marcado por la falta de acierto del conjunto local y la expulsión de Renato Veiga antes del descanso.

    Los goles de Raphinha, de penalti, y de Lamine Yamal permitieron al equipo azulgrana reforzar su liderato y coronarse como honorífico 'campeón de invierno' en LaLiga.

    PUBLICIDAD

    Más sobre LaLiga

    Barcelona confirma grave lesión de una de sus figuras y evalúa su recuperación
    1 mins

    Barcelona confirma grave lesión de una de sus figuras y evalúa su recuperación

    La Liga
    Real Madrid derrota al Sevilla de Almeyda en último juego de LaLiga del año
    2 mins

    Real Madrid derrota al Sevilla de Almeyda en último juego de LaLiga del año

    La Liga
    Lewandowski apunta a seguir pasos de Cuauhtémoc Blanco, dicen en Europa
    1 mins

    Lewandowski apunta a seguir pasos de Cuauhtémoc Blanco, dicen en Europa

    La Liga
    Nico Benedetti se vuelve a vestir de amarillo
    2:44

    Nico Benedetti se vuelve a vestir de amarillo

    La Liga
    Guillermo Almada es el nuevo técnico de Real Oviedo en España
    1 mins

    Guillermo Almada es el nuevo técnico de Real Oviedo en España

    La Liga
    Guillermo Almada deja de ser técnico del Valladolid tras su interés por el Real Oviedo
    2 mins

    Guillermo Almada deja de ser técnico del Valladolid tras su interés por el Real Oviedo

    La Liga
    Sporting Gijón anuncia la incorporación de Pepe Riestra en busca del ascenso
    1 mins

    Sporting Gijón anuncia la incorporación de Pepe Riestra en busca del ascenso

    La Liga
    Marco Garcés extiende contrato con el Celta de Vigo hasta el 2030
    2 mins

    Marco Garcés extiende contrato con el Celta de Vigo hasta el 2030

    La Liga
    Real Madrid pierde ante Celta de Vigo y se aleja del Barcelona en LaLiga
    2 mins

    Real Madrid pierde ante Celta de Vigo y se aleja del Barcelona en LaLiga

    La Liga
    Doblete de golazos de Mbappé que amenaza récord de Cristiano Ronaldo
    1 mins

    Doblete de golazos de Mbappé que amenaza récord de Cristiano Ronaldo

    La Liga

    El conjunto dirigido por Marcelino arrancó con intensidad y generó varias ocasiones en los primeros minutos, especialmente por medio de Pepe y Ayoze, aprovechando una presión alta que incomodó la salida de balón visitante. Sin embargo, el Barcelona fue más efectivo y se adelantó en el minuto 12, cuando Raphinha transformó una pena máxima tras una acción con Santi Comesaña.

    El Villarreal mantuvo el plan y siguió llegando al área rival, pero el desacierto y varias acciones anuladas por fuera de juego impidieron el empate. Además, un gol en propia puerta de Koundé fue invalidado por posición adelantada en el inicio de la jugada.

    El encuentro se complicó para los locales en el minuto 39 con la expulsión directa de Renato Veiga por una dura entrada sobre Lamine Yamal. En la segunda mitad, el Barcelona controló el ritmo y sentenció en el 63, cuando Lamine aprovechó una acción confusa en el área para marcar el segundo.

    Con esta victoria, el Barcelona cerró el año con 46 puntos, cuatro más que el Real Madrid, mientras que el Villarreal sufrió su primera derrota como local y se mantiene cuarto con 35 unidades.

    Relacionados:
    LaLigaBarcelonaFC BarcelonaVillarrealRaphinhaLamine Yamal

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX