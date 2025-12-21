LaLiga Barcelona, con goles de Raphinha y Lamine, vence a Villarreal y sigue líder Los locales no supieron aprovechar sus grandes ocasiones y jugaron en inferioridad numérica desde el minuto 39.

Video Barça, ‘campeón de invierno’: Vence a Villarreal gracias Raphinha y Lamine

El Barcelona se impuso este domingo por 0-2 al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, en un partido marcado por la falta de acierto del conjunto local y la expulsión de Renato Veiga antes del descanso.

Los goles de Raphinha, de penalti, y de Lamine Yamal permitieron al equipo azulgrana reforzar su liderato y coronarse como honorífico 'campeón de invierno' en LaLiga.

PUBLICIDAD

El conjunto dirigido por Marcelino arrancó con intensidad y generó varias ocasiones en los primeros minutos, especialmente por medio de Pepe y Ayoze, aprovechando una presión alta que incomodó la salida de balón visitante. Sin embargo, el Barcelona fue más efectivo y se adelantó en el minuto 12, cuando Raphinha transformó una pena máxima tras una acción con Santi Comesaña.

El Villarreal mantuvo el plan y siguió llegando al área rival, pero el desacierto y varias acciones anuladas por fuera de juego impidieron el empate. Además, un gol en propia puerta de Koundé fue invalidado por posición adelantada en el inicio de la jugada.

El encuentro se complicó para los locales en el minuto 39 con la expulsión directa de Renato Veiga por una dura entrada sobre Lamine Yamal. En la segunda mitad, el Barcelona controló el ritmo y sentenció en el 63, cuando Lamine aprovechó una acción confusa en el área para marcar el segundo.