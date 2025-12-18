LaLiga Lewandowski apunta a seguir pasos de Cuauhtémoc Blanco, dicen en Europa El delantero polaco, actualmente en el Barcelona, puede dar un vuelco en su carrera profesional.

Video ¿Bombazo? Según reportes, Lewandowski apunta a seguir pasos del 'Cuauh'

Robert Lewandowski, actual jugador del Barcelona, podría dar giro en su carrera importante en el mediano plazo y 'cruzar el charco' para dejar el futbol europeo.

Acorde con el diario Mundo Deportivo, Lewandowski tiene sobre la mesa la opción de jugar con el Chicago Fire, uno de los equipos más importantes de la MLS y que se ha caracterizado por contratar a jugadores de renombre y que todavía gozan de buen momento.

Uno de los ejemplos más emblemáticos, si no es que el primero de la lista respecto a la tendencia de contratación del Chicago Fire es nada más y nada menos que Cuauhtémoc Blanco, posiblemente quien encabeza la lista de grandes contrataciones en el conjunto de Illinois.

Otros elementos en la historia de grandes contrataciones del Chicago Fire son el alemán Bastian Schweinsteiger y el suizo Xherdan Shaqiri.

Lo que relató el citado medio es que el propio Lewandowski, su agente Pini Zahavi y Gregg Berhalter, director deportivo del Chicago Fire, sostuvieron una reunión en Barcelona recién la semana pasada.