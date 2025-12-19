    Barcelona

    Laporta abre la puerta a un posible regreso de Messi al Barcelona

    Sin embargo, el propio presidente del club catalán reconoció que no mantienen contacto desde la salida del jugador.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Video ¿Messi regresa Barcelona? La Bomba que soltó Laporta sobre el argentino

    Lionel Messi dejó el Barcelona en 2021 después de que no se concretara la renovación de su contrato, pese a existir un acuerdo de palabra, debido a la delicada situación financiera del club, entonces presidido, como ahora, por Joan Laporta.

    Desde entonces, la relación entre el mandatario azulgrana y el astro argentino quedó distante. El propio Laporta reconoció que no mantienen contacto desde la salida del jugador. "Fue una conversación cariñosa, aunque no ha tenido consecuencias", explicó el dirigente en el programa Pla Seqüència de La2CAT.

    Laporta admitió que el tema aún le genera pesar y recordó el vínculo personal que construyó con el futbolista desde sus inicios.

    "El tema me tiene triste. Firmé con él su primer contrato con 16 añitos, renovamos y con la familia estábamos bien y con él fantástico. Ahora depende de la otra parte, yo estoy dispuesto a arreglar lo que sea...", señaló.

    El presidente del Barcelona insistió en la necesidad de rendir tributo al máximo referente de la historia reciente del club. "Un homenaje, una estatua o hacer un reconocimiento... En 125 años de historia del club, el momento Messi es de los más gloriosos, por no decir el más glorioso, el reconocimiento lo debe tener. Ojalá nos reencontremos", concluyó.

    En la MLS, el Inter Miami sigue atento al mercado con la intención de reforzar su plantel.

    BarcelonaFC BarcelonaJoan LaportaLionel Messi

