Video ¡Lewandowski imita a Chicharito en penal que casi le cuesta al Barcelona!

El Barcelona logró la remontada ante el Atlético de Madrid por marcador de 3-1 en la Jornada 19 de LaLiga para mantener el liderato y despegarse del Real Madrid, que no pudo ante el Girona en su respectivo compromiso.

La polémica parecía presentarse a los 18 minutos de juego cuando el Atlético de Madrid armó un rápido contragolpe que habilitó a Álex Baena para ganar el mano a mano con Joan García y abrir el marcador en patio ajeno.

Sin embargo, el abanderado alzó el banderín por un supuesto fuera de lugar que tras la revisión del VAR y el árbitro central se determinó que no existió, dando por buena la anotación.

La alegría y el golpe anímico le duró poco a los Colchoneros, ya que siete minutos después Barcelona encontró el empate con un pase filtrado al área grande y la definición de Raphinha para el 1-1 en la pizarra.

Ya en la recta final del primer tiempo, Robert Lewandowski desaprovechó la oportunidad de darle la vuelta al marcador desde el manchón penal al errar su cobra de una forma muy similar al error de Chicharito Hernández en la Liga MX hace algunos días.

Barcelona encontraría finalmente el gol de la remontada tras 20 minutos del segundo tiempo con una jugada accidentada que Dani Olmo definió con un disparo cruzado tras la asistencias de Lewandowski, quien saldría de la cancha siete minutos después. En la recta final Ferrán Torres anotaría el 3-1 definitivo.