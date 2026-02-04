LaLiga Obed Vargas y el gesto que tuvo Antoine Griezmann tras firmar con Atlético El mexicano reiteró lo que significa el atacante galo para él en su presentación con los Colchoneros.

Video Obed Vargas revela el gesto que tuvo Griezmann tras su fichaje con Atlético



Obed Vargas fue presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid este miércoles y en plena conferencia de prensa reveló el detalle que tuvo su ídolo Antoine Griezmann con él una vez que firmó contrato con los Colchoneros.

"El primer jugador que me llamó cuando firmé con el Atlético de Madrid fue Antoine Griezmann", reveló y añadió, "y honestamente fue una llamada única que impactó en mí por lo que él significa para mí, me dio la bienvenida y me dijo lo que tenía que hacer".

Y seguramente sí lo fue porque tras el juego que disputaron Seattle Sounders y Atlético en el Mundial de Clubes del año pasado, Obed reveló que sigue al equipo, pero particularmente al atacante galo desde que tiene 10 años.

“El Atlético es muy luchador y saca resultados de la nada, entonces me identifico mucho en la lucha, el coraje y corazón del Atleti”, dijo en aquella ocasión y añadió, “Griezmann, es un ídolo del Atlético y es el jugador que seguí desde niño”.

Tras aquel duelo en el que ambos participaron y ganó el conjunto español 1-3, el mediocampista mexicano tuvo oportunidad de conocerlo, charlar unos momentos con él, darle un abrazo e intercambiar playeras. La suya con una dedicatoria y una firma de Antoine, incluida.

Por supuesto, el momento quedó grabado en su memoria y en su corazón, y basta ver la gran sonrisa con la que se retrató junto a él en aquella oportunidad. Ahora, el sueño de jugar a su lado está por completarse.