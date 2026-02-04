    LaLiga

    Obed Vargas y el gesto que tuvo Antoine Griezmann tras firmar con Atlético

    El mexicano reiteró lo que significa el atacante galo para él en su presentación con los Colchoneros.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Obed Vargas revela el gesto que tuvo Griezmann tras su fichaje con Atlético


    Obed Vargas fue presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid este miércoles y en plena conferencia de prensa reveló el detalle que tuvo su ídolo Antoine Griezmann con él una vez que firmó contrato con los Colchoneros.

    PUBLICIDAD

    Más sobre LaLiga

    Obed Vargas firma con el Atlético de Madrid y así será su contrato
    1:37

    Obed Vargas firma con el Atlético de Madrid y así será su contrato

    La Liga
    Obed Vargas y los mexicanos que han jugado en el Atlético de Madrid
    2 mins

    Obed Vargas y los mexicanos que han jugado en el Atlético de Madrid

    La Liga
    Fidalgo destaca al Betis y se dice ilusionado tras su salida al América
    1 mins

    Fidalgo destaca al Betis y se dice ilusionado tras su salida al América

    La Liga
    Mbappé rescata al Real Madrid sobre la hora ante un combativo Rayo
    2:22

    Mbappé rescata al Real Madrid sobre la hora ante un combativo Rayo

    La Liga
    Real Madrid es abucheado pero vence en el último suspiro al Rayo Vallecano
    2 mins

    Real Madrid es abucheado pero vence en el último suspiro al Rayo Vallecano

    La Liga
    Barcelona vuelve a sufrir, pero mantiene liderato en LaLiga
    2 mins

    Barcelona vuelve a sufrir, pero mantiene liderato en LaLiga

    La Liga
    Barcelona vs. Oviedo EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de LaLiga
    1 mins

    Barcelona vs. Oviedo EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de LaLiga

    La Liga
    Arbeloa avisa a esta estrella del Real Madrid que no cuenta con él a meses del Mundial 2026
    2 mins

    Arbeloa avisa a esta estrella del Real Madrid que no cuenta con él a meses del Mundial 2026

    La Liga
    Polémico penal en primera victoria de Arbeloa al frente del Real Madrid
    1:39

    Polémico penal en primera victoria de Arbeloa al frente del Real Madrid

    La Liga
    Arbeloa deja fuera a Kylian Mbappé del Real Madrid
    1:17

    Arbeloa deja fuera a Kylian Mbappé del Real Madrid

    La Liga

    "El primer jugador que me llamó cuando firmé con el Atlético de Madrid fue Antoine Griezmann", reveló y añadió, "y honestamente fue una llamada única que impactó en mí por lo que él significa para mí, me dio la bienvenida y me dijo lo que tenía que hacer".

    Y seguramente sí lo fue porque tras el juego que disputaron Seattle Sounders y Atlético en el Mundial de Clubes del año pasado, Obed reveló que sigue al equipo, pero particularmente al atacante galo desde que tiene 10 años.

    “El Atlético es muy luchador y saca resultados de la nada, entonces me identifico mucho en la lucha, el coraje y corazón del Atleti”, dijo en aquella ocasión y añadió, “Griezmann, es un ídolo del Atlético y es el jugador que seguí desde niño”.

    Tras aquel duelo en el que ambos participaron y ganó el conjunto español 1-3, el mediocampista mexicano tuvo oportunidad de conocerlo, charlar unos momentos con él, darle un abrazo e intercambiar playeras. La suya con una dedicatoria y una firma de Antoine, incluida.

    Por supuesto, el momento quedó grabado en su memoria y en su corazón, y basta ver la gran sonrisa con la que se retrató junto a él en aquella oportunidad. Ahora, el sueño de jugar a su lado está por completarse.

    Video Obed Vargas y su fichaje con Atlético de Madrid: "Un sueño hecho realidad"
    Relacionados:
    LaLigaAtlético de MadridObed VargasAntoine Griezmann

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Mochaorejas
    El hilo rojo
    Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX