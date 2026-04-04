Real Madrid De caer en la Liga MX a tumbar al gigante: Mallorca, Demichelis y su épica victoria ante el Real Madrid Real Madrid busca meter presión al líder Barcelona en la Jornada 30 de LaLiga.

Video Real Madrid pierde ante Mallorca por voltereta en la Jornada 30 de LaLiga

El Real Madrid visitaba Mallorca este sábado 4 de marzo de 2026, como parte de la Jornada 30 de LaLiga, con la responsabilidad y la presión de salir con una victoria para meter presión al líder Barcelona.

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa se encuentraba en la segunda posición con 69 puntos, cuatro menos que su acérrimo rival y líder de la competición Barcelona con 8 jornadas restantes en el calendario.

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El duelo lucía más que disparejo ya que el Real Madrid no solo llega en un buen momento al hilar cinco partidos sin perder incluyendo Champions League donde ya se encuentra en los Cuartos de Final.

Por su parte, Mallorca la pasa mal en LaLiga con 28 puntos en la antepenúlima posición y se juega en descenso en estas últimas jornadas. Sin embargo, todo cambiaría este sábado con la victoria por remontada de 2-1 en casa.

Manuel Morlanes abrió el marcador cerca del final de la primera parte con un disparo a primer poste tras un gran servicio al área de Pablo Maffeo. La alegría le duró a los locales hasta casi la conclusión del partido.

Y es que Eder Militao se apareció en el área rival al 88' para clavar un frentazo imparable que le daba el dramático empate al Real Madrid en la recta final.

Sin embargo, cuando todo parecía que terminaría en un soso empate para Mallorca, Vedat Miriqi ilusionó a toda una ciudad con un disparo cruzado y el gol del 2-1 definitivo que salva por el momento a su equipo del descenso de la Primera División de España.

Por su parte, el Real Madrid perdió tres puntos esenciales en sus aspiraciones al título de LaLiga, ya que una victoria del Barcelona ante el Atlético de Madrid más tarde este sábado podría prácticamente regalarle la temporada a los culés.

PARTIDOS DE HOY SÁBADO 4 DE ABRIL

Liga MX:

- Monterrey vs. Atlético de San Luis – 5:00pm del centro de México; 7:00pm del ET - Querétaro vs. Toluca - 5:00pm del centro de México; 7:00pm del ET - León vs. Atlas - 7:00pm del centro de México; 9:00pm del ET

- Cruz Azul vs. Pachuca - 7:05pm del centro de México; 9:05pm del ET

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La Liga:

- Mallorca vs. Real Madrid - 8:15am del centro de México; 10:15am del ET - Atlético vs. Barcelona - 1:00pm del centro de México; 3:00pm del ET



FA Cup

- Manchester City vs. Liverpool - 5:30am del centro de México; 7:30am del ET - Southampton vs. Arsenal - 1:00pm del centro de México; 3:00pm del ET



Bundesliga:

- Bayer Leverkusen vs. Wolfsburg – 7:30am del centro de México; 9:30am del ET - Freiburg vs. Bayern Múnich - 7:30am del centro de México; 9:30am del ET - Stuttgart vs. Borussia Dortmund - 10:30am del centro de México; 12:30pm del ET

Eredivisie:

- PSV vs. FC Utrecht - 8:30am del centro de México; 10:30am del ET

- Ajax vs. Twente - 1:00pm del centro de México; 3:00pm del ET

MLS: