Real Madrid Mourinho revela oferta del Benfica en medio de rumores con Real Madrid El estratega portugués confesó que todavía no toma la decisión de seguir o no con Benfica.

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En medio de la incógnita que rodea a José Mourinho con su posible regreso al Real Madrid, el estratega portugués reveló que ya tuvo una propuesta de renovación con el Benfica, pero mantuvo el suspenso sobre si la aceptará o no.

En conferencia de prensa el técnico de las Águilas afirmó que los próximos días serán claves para definir su futuro.

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“ El miércoles mi agente recibió la propuesta de renovación del Benfica. Y yo dije: ‘No, no quiero. Ahora no quiero nada. El domingo, sí’".

“ La próxima semana es importante para mi futuro… Cuando termine la temporada, el club tiene que empezar a pensar en la próxima. Por contrato, por acuerdo, tenemos una ventana de ocho o diez días para ver lo que hay y tomar una decisión”, indicó Mourinho.

De igual forma, el estratega portugués aseguró que no ha tenido acercamientos con Real Madrid.

“ Con el Real Madrid no he tenido contacto. Ni con el presidente ni con ninguna persona importante de la estructura", señaló Jose Mourinho.