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    José Mourinho regresa al Real Madrid

    Aún no hay firma, pero el técnico portugués volverá con el conjunto merengue.

    Por:Omar Carrillo
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    Video José Mourinho vuelve al Real Madrid

    José Mourinho y Real Madrid, y The Special One regresará a la entidad blanca por los próximos dos años.

    Así lo informan distintas fuentes como Fabrizio Romano y ESPN Brasil.

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    Todos los términos del contrato ya habrían sido acordados verbalmente y el portugués viajará a Madrid tras el último partido de la temporada de los blancos que será ante el Bilbao el sábado 23 de mayo.

    Incluso, Mou ya se despidió de la plantilla del Benfica, que recibirá una compensación de 7 millones de euros (8 millones 151 mil dólares) porque el entrenador tenía contrato con ellos hasta la campaña siguiente.

    Por el momento, aún no se sabe cuando se hará el anuncio oficial por las elecciones presidenciales que están en marcha.

    Sobre el futuro de Álvaro Arbeloa, todavía DT del equipo, se habla sobre que podría continuar en la institución con otro puesto. Además, trascendió que Toni Kroos podría regresar a la institución como directivo.

    José Mourinho vivirá su segunda etapa al frente del Real Madrid. Lo dirigió entre el 2010 y el 2013. Ganó la Copa del Rey 2010-11, la Liga 2011-12 y la Supercopa de España en el 2012.

    Y aunque no pudo ganar la UEFA Champions League con el Real Madrid, sí la ha ganado dos veces: con Porto en el 2004 y con el Inter en el 2010.

    Video Mourinho confirma conversaciones con Real Madrid
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