Real Madrid Crece la tensión en el Madrid por el divorcio Arbeloa y Mbappé Las declaraciones del técnico de los Merengues y del delantero francés ensombrecen el triunfo del Madrid 2-0 ante Oviedo.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Crece la tensión en el Madrid por el divorcio Arbeloa y Mbappé

El triunfo del Real Madrid 2-0 ante el Real Oviedo en la Jornada 36 de LaLiga pasó a segundo término, en primera instancia por las rechiflas que se llevó el delantero francés Kylian Mbappé por parte del público, al entrar de cambio en la parte complementaria.

En el Clásico ante Barcelona, Mbappé no vio actividad, alegando una lesión, en la derrota de los Merengues y el bicampeonato del cuadro blaugrana.

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El divorcio entre el técnico Álvaro Arbeloa y su delantero es más que evidente y esta noche se confirmó al finalizar el partido cuando Mbappé declaró a los medios que Arbeloa le había asegurado que era su cuarto delantero en el equipo y que por esa razón no fue titular ante el Real Oviedo.

Arbeloa al ser cuestionado por la declaración aseguró que en su equipo no tiene un cuarto delantero y por tanto negó esa declaración.

Los delanteros del Real Madrid

Real Madrid cuenta en su plantilla con los atacantes Gonzalo García, Vinicius Junior, Franco Mastantuono y el seleccionado francés.