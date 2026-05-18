Real Madrid Dani Carvajal se va del Real Madrid tras 24 años en el club El equipo merengue anunció la salida del histórico defensa de 34 años al final de temporada.

Video Dani Carvajal se despide del Real Madrid con emotivo video

Real Madrid anunció que Dani Carvajal dejará el equipo a final de temporada tras 24 años desde que se unió a la cantera merengue.

El lateral español de 34 años termina contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio y no será renovado por decisión de ambas partes.

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“El Real Madrid C.F. y nuestro capitán Dani Carvajal han acordado poner fin a una etapa maravillosa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada”, dice el comunicado emitido por la entidad merengue.

Por su parte, Dani Carvajal, que se unió a la cantera del Real Madrid cuando tenía 10 años, publicó un emotivo en sus redes sociales para despedirse de la afición madridista.

Carvajal se va del Real Madrid como una de las más grandes leyendas al disputar 450 partidos y levantar 27 títulos: 6 Champions League, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.

El defensa disputó un total de 23 temporadas con el Real Madrid, 10 en la cantera y 13 en el primer equipo. Solo en la temporada 2012-13 jugó en el Bayer Leverkusen.

Dani Carvajal era el último jugador en activo del Real Madrid que ganó tres Champions League de forma consecutiva (2016, 2017 y 2018) tras las salidas de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Sergio Ramos, Keylor Navas, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, entre otros.