LaLiga Se burlan de Real Madrid y cambian el nombre al Estadio Bernabéu en Google Maps ‘Hackean’ el nombre del estadio de los ‘merengues’ en la aplicación de Google Maps y aparece con varios nombres tras irse sin títulos esta temporada.

Video Real Madrid es blanco de bromas en Google Maps y cambian nombre al Estadio Bernabéu

El cierre de temporada del Real Madrid está marcado por la polémica y críticas desde su presidente Florentino Pérez en plena temporada de elecciones en el club, hasta el director técnico Álvaro Arbeloa, de quien se asegura no continuará en el equipo y dará paso al regreso de José Mourinho.

El conjunto merengue se fue sin títulos esta campaña, fuera de las fases finales de la UFA Champions League como de la Copa del Rey, y perdió LaLiga de manera definitiva en el Clásico de España tras caer en el Camp Nou ante Barcelona.

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Las peleas al interior del club, primero por parte de Antonio Rüdiger con Álvaro Carreras y luego una pelea de Tchouameni que dejó con traumatismo craneoencefálico a Federico Valverde. Más tarde, Kylian Mbappé ventiló que para Arbeloa, es el cuarto delantero del club.

‘HACKEAN’ AL REAL MADRID Y CAMBIAN NOMBRE AL ESTADIO BERNABÉU

Usuarios sorprendieron este martes luego de que en la aplicación de Google Maps apareciera el nombre del estadio del Real Madrid modificado. Primero, le llamaron “Knockout Tchuameni” (sic), luego “Campo de entrenamiento del Barça”.

Más tarde, en las búsquedas apareció como “Arbeloa Cono. El estadio está en obra de remodelación…” y en la información del inmueble salió con el nombre de “Mbappé Dictador”.