    LaLiga

    Barcelona empata con Rayo Vallecano para dejar al Real Madrid líder

    El cuadro catalán sufrió demasiado en su visita a Vallecas donde rescató un punto gracias a la actuación de Joan García.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Resumen | Barça deja puntos y el liderato en LaLiga de España

    Barcelona empató 1-1 con Rayo Vallecano como visitante, en partido correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga de España este domingo 31 de agosto.

    El cierre de mes no fue el mejor para el cuadro catalán que dejó en el Real Madrid al nuevo líder del campeonato español, en conjunto con el Athletic Club.

    Adías de haber conocido sus rivales en la Fase de Liga de la Champions League, el Barcelona pareció un poco irreconocible por la falta del buen futbol que practicó la temporada pasada.

    Un penal polémico sobre Lamine Yamal fue convertido por el mismo delantero juvenil para el 1-0, esto apenas al minuto 40, cuando los culés habían fallado al menos un par de ocasiones claras antes.

    Fue un partido caliente, con un Rayo Vallecano valiente que en el segundo tiempo mostró temple y personalidad. Fran Pérez aprovechó un error defensivo en tiro de esquina para el 1-1 parcial.

    Minutos después, Joan García evitó la remontada delos rojiblancos, para ser la figura del partido para el Barcelona, que ahora perderá más de 10 jugadores por la Fecha FIFA de septiembre.

